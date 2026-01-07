به گزارش ایلنا، لِنارت کارل که تا سال ۲۰۲۸ با بایرن مونیخ قرارداد دارد، اخیراً در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که «رویای بازی برای رئال مادرید» را در سر دارد. این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آلمانی و شبکه‌های اجتماعی داشت و واکنش‌های تندی را به دنبال آورد.

این بازیکن جوان پیش‌تر گفته بود: «امیدوارم این حرف بین خودمان بماند. بایرن باشگاه بسیار بزرگی است و بازی کردن برای آن یک رؤیاست، اما یک روز دوست دارم به رئال مادرید بروم. رئال باشگاه رؤیایی من است، اما این موضوع بین خودمان بماند.»

واکنش تند رسانه‌ها و عذرخواهی رسمی

اظهارات کارل با موجی از انتقاد در آلمان همراه شد و حتی در فضای مجازی، برخی کاربران او را با الفاظ تند مورد حمله قرار دادند. با این حال، رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این بازیکن به‌صورت رسمی از بایرن مونیخ و تمام کسانی که از صحبت‌هایش ناراحت شده‌اند، عذرخواهی کرده است. کارل در توضیح این ماجرا تأکید کرد: «منظورم آن‌طور که برداشت شد، نبود.»

ایبرل: موضوع برای ما تمام شده است

مکس ایبرل، مدیرعامل بایرن مونیخ، با اشاره به این اتفاق گفت:«من خیلی آرام با این موضوع برخورد کردم. او ابتدا در جمع هواداران بود و روز بعد پیش ما آمد و گفت: “فکر می‌کنم حرفی زدم که ممکن است بد برداشت شود.” برای ما این پرونده بسته شده است. هیچ‌وقت مشکل جدی‌ای وجود نداشت. او در زمین عملکرد خوبی دارد، در بایرن احساس راحتی می‌کند و می‌داند چه جایگاهی در این باشگاه دارد؛ همین مهم است.»

ایبرل همچنین افزود: «لِنارت پیش من آمد و گفت هیچ مشکلی وجود ندارد و بابت حضورش در بایرن بسیار قدردان است. کمی هم از تجربه شخصی‌ام برایش گفتم. مربی سابقم، هانس مایر، همیشه می‌گفت: “درباره خودت حرف بزن تا اشتباه نکنی.” من هم همین را به او منتقل کردم.»

فرویند: او فوراً متوجه اشتباه شد

از سوی دیگر، کریستوف فرویند، مدیر ورزشی بایرن مونیخ، درباره این موضوع اظهار داشت:«او خیلی زود متوجه شد که این صحبت‌ها می‌تواند دردسرساز باشد. روز بعد عذرخواهی کرد و درباره موضوع صحبت کردیم. خودش گفت: “منظورم آن‌طور که برداشت شد، نبود.” او در بایرن کاملاً احساس آرامش می‌کند و از این دوران لذت می‌برد.»

دفاع ماتئوس از پدیده بایرن

در ادامه، لوتار ماتئوس، اسطوره فوتبال آلمان، در گفت‌وگو با اسکای اسپورت به دفاع از این بازیکن پرداخت و گفت:«اینکه یک بازیکن ۱۷ ساله به خودش اعتماد داشته باشد، اتفاق خوبی است. هدف‌گذاری نشانه غرور یا تکبر نیست. من این حرف‌ها را صادقانه می‌بینم، نه متکبرانه. رئال مادرید جذابیت و افسانه خاصی دارد؛ بایرن هم همین‌طور است، اما گاهی آدم دوست دارد تجربه‌ای تازه در زندگی داشته باشد.»

او ادامه داد: «کارل می‌داند که برای قرار گرفتن در رادار رئال مادرید باید در بایرن عملکردی فوق‌العاده داشته باشد. او نگفته دو سال دیگر می‌خواهد به رئال برود؛ فقط از رؤیایش صحبت کرده است. رؤیاها می‌توانند به واقعیت تبدیل شوند، اما باید برایشان تلاش کرد و این در نهایت به سود بایرن خواهد بود.»

خاطره شخصی ماتئوس از رئال مادرید

ماتئوس در پایان به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت:«من هم دوست داشتم برای رئال مادرید بازی کنم. فصل ۹۱-۱۹۹۰ بهترین بازیکن جهان شدم و ناگهان رئال مادرید سراغم آمد. خیلی دوست داشتم بروم، اما تحت قرارداد بودم و انتقال انجام نشد. بین من و رئال توافق وجود داشت، اما اینتر حاضر نشد با رقم بالا من را بفروشد.»

تأیید تست تمرینی در کودکی

در پایان، خبرنگار آلمانی سباستین لایسگانگ گزارش داد که لِنارت کارل در ژوئن ۲۰۱۸ و در ۱۰ سالگی برای انجام تست تمرینی به مادرید سفر کرده بود. این موضوع همچنین از سوی کریستوف فرویند تأیید شد. او گفت:«لِنارت در کودکی در تست رئال مادرید حضور داشت؛ این باشگاه رؤیایی او بود. از او پرسیده شد به‌جز بایرن، چه باشگاه رؤیایی دیگری دارد. او حالا ۱۷ ساله است، در بایرن خوشحال است و ما هم بسیار خوشحالیم که او را در اختیار داریم.»

انتهای پیام/