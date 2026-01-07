جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵: کدام تیمها به مرحله یکچهارم نهایی صعود کردند؟
مرحله یکهشتم نهایی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ با پایان مسابقات روز سهشنبه به کار خود خاتمه داد و هشت تیم صعودکننده به مرحله یکچهارم نهایی مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، سنگال نخستین تیم صعودکننده بود و با پیروزی بر سودان، روند شکستناپذیری خود در این تورنمنت را ادامه داد. مالی نیز با غلبه بر تونس در ضربات پنالتی -علیرغم بازی با ۱۰ نفر در بخشهایی از مسابقه- به جمع هشت تیم برتر رسید.
مرحله گروهی این دوره با نتایج غیرمنتظرهای همراه بود و درهای صعود را برای تیمهای بیشتر باز کرد، اما مرحله حذفی، تکلیف را روشن ساخت. مراکش میزبان با پیروزی ۱-۰ مقابل تانزانیا در رباط، با درخشش براهیم دیاز و حمایت پرشور هواداران خانگی، صعود کرد و امیدهای خود برای قهرمانی پس از ۵۰ سال را زنده نگه داشت.
کامرون، پنج دوره قهرمان آفریقا، نیز با پیروزی دراماتیک ۲-۱ مقابل آفریقای جنوبی راهی مرحله بعد شد. مصر با نتیجه ۳-۱ در وقت اضافه بر بنین غلبه کرد و محمد صلاح در آخرین لحظات گل پیروزی را به ثمر رساند.
نیجریه با برتری قاطع ۴-۰ مقابل موزامبیک -با درخشش ویکتور اوسیمن- و الجزایر با گل فوقالعاده عادل بولبینه در وقت اضافه مقابل کنگو، به یکچهارم رسیدند. سرانجام، ساحل عاج مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی ۳-۰ بر بورکینافاسو، آخرین سهمیه را کسب کرد.
تیمهای صعودکننده به یکچهارم نهایی:
- سنگال
- مالی
- مراکش
- کامرون
- مصر
- نیجریه
- الجزایر
- ساحل عاج
برنامه یکچهارم نهایی:
- جمعه ۹ ژانویه: مالی – سنگال / کامرون – مراکش
- شنبه ۱۰ ژانویه: مصر – ساحل عاج / نیجریه – الجزایر
برنامه نیمهنهایی:
۱۴ ژانویه
مالی - سنگال در مقابل مصر - ساحل عاج
کامرون - مراکش در مقابل نیجریه - الجزایر
مسابقه ردهبندی
۱۷ ژانویه: بازندگان نیمهنهایی در کازابلانکا
دیدار فینال ۱۸ ژانویه در ورزشگاه پرنس مولای عبدالله رباط انجام میگیرد. این دوره از رقابتها با حضور تیمهای قدرتمند و میزبانی مراکش، یکی از جذابترین دورههای اخیر جام ملتهای آفریقا به شمار میرود.