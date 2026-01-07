به گزارش ایلنا، امید روانخواه پس از صحبت های امیر قلعه نویی در اردوی تیم ملی زیر ۲۳ سال گفت: از حضور شما در اردو بی نهایت سپاسگزارم و می دانم چقدر به این تیم توجه دارید‌. برای بازیکنانی صحبت کردید که چکیده ای از استعدادهای فوتبال کشور هستند. ما و گروه فنی تیم بزرگسالان نیز می‌دانند هنوز بازیکنانی هستند که لیاقت پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند.



وی افزود: همیشه هر لیستی اعلام می شود معمولا صحبت هایی درباره‌اش وجود دارد. دوست دارم به شما بگویم بازیکنانی که اکنون در تیم هستند از لحاظ شخصیت فوتبالی و تیمی واقعا تمام مسائل حرفه‌ای را رعایت می کنند. از آنها بسیار راضی هستیم و کاملا شنونده هستند‌. آنها در داخل و خارج از زمین بسیار حرفه ای هستند.



سرمربی تیم ملی امید در ادامه تمجید از شاگردان خود یادآور شد: بازیکنان اعتماد به نفس خوبی دارند که به وضوح در تورنمنت‌های بین‌المللی به چشم می‌آید و همین امر کمبود بازی‌های بین المللی را حبران می کند. امیدوارم حضور امروز شما باعث انگیزه بیشتر برای آنها شود. اکنون کره جنوبی بداند سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران قبل از جام جهانی آمده است متوجه این اهمیت می شوند.



روانخواه تأکید کرد: سعی کردم مثل برادر بزرگتر کنار تیم باشم. خودم هم افتخار شاگردی شما را داشتم و می دانم با حضور شما می توانیم کارهای بزرگ کنیم.

