خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روانخواه: بازیکنان حرفه‌ای تیم امید چکیده استعداد‌های کشور هستند

روانخواه: بازیکنان حرفه‌ای تیم امید چکیده استعداد‌های کشور هستند
کد خبر : 1738778
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال امید گفت: بازیکنان حرفه‌ای تیم امید چکیده استعدادهای کشور هستند.

به گزارش ایلنا، امید روانخواه پس از صحبت های امیر قلعه نویی در اردوی تیم ملی زیر ۲۳ سال گفت: از حضور شما در اردو بی نهایت سپاسگزارم و می دانم چقدر به این تیم توجه دارید‌. برای بازیکنانی صحبت کردید که چکیده ای از استعدادهای فوتبال کشور هستند. ما و گروه فنی تیم بزرگسالان نیز می‌دانند هنوز بازیکنانی هستند که لیاقت پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند. 

وی افزود: همیشه هر لیستی اعلام می شود معمولا صحبت هایی درباره‌اش وجود دارد. دوست دارم به شما بگویم بازیکنانی که اکنون در تیم هستند از لحاظ شخصیت فوتبالی و تیمی واقعا تمام مسائل حرفه‌ای را رعایت می کنند. از آنها بسیار راضی هستیم و کاملا شنونده هستند‌. آنها در داخل و خارج از زمین بسیار حرفه ای هستند.

سرمربی تیم ملی امید در ادامه تمجید از شاگردان خود یادآور شد: بازیکنان اعتماد به نفس خوبی دارند که به وضوح در تورنمنت‌های بین‌المللی به چشم می‌آید و همین امر کمبود بازی‌های بین المللی را حبران می کند. امیدوارم حضور امروز شما باعث انگیزه بیشتر برای آنها شود. اکنون کره جنوبی بداند سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران قبل از جام جهانی آمده است متوجه این اهمیت می شوند.

روانخواه تأکید کرد: سعی کردم مثل برادر بزرگتر کنار تیم باشم. خودم هم افتخار شاگردی شما را داشتم و می دانم با حضور شما می توانیم کارهای بزرگ کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی