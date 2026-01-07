تیم ملی MMA ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا در چین شد
تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) آقایان و بانوان ایران با ترکیب ۲۸ نفره ورزشکار و کادر فنی، در شامگاه شانزدهم دیماه، به کشور چین اعزام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی، تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی آقایان و بانوان پس از چهار مرحله اردو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه بازیهای آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ و ایندورگیمز ریاض، عازم شهر لیوژو کشور چین شد. اعضای تیم ملی اعزامی به شرح زیر می باشد:
اسامی ورزشکاران اعزامی
بانوان: هستیالسادات میر، فاطمه اخلاقزاده، معصومه رضیپور، کمند دهپهلوان، مبینا اکبری دستجردی، فاطمه شکوفان و فائزه اسلامیپور.
آقایان: مسلم فتحالهی، علی شادمان، امین قائدیفر، سجاد عزیزی، علیاکبر احمدی، امیرمحمد هادی حمید، بهمن شرفی، ایوب فتحی، محمدرضا صادقی، علیاکبر طالشی صالحانی، مهران یاوریپور، محمد جلیلزاده و هادی عباسی شیشهگران.
کادرفنی: ابراهیم ماگومدف(سرمربی)، ابوذر پورکیوان(مربی اقایان)، معصومه سلحشوری( مربی بانوان)
همچنین در این اعزام، موسی بخشائی (سرپرست تیم آقایان)، حامد حسین متاجی کجوری (مترجم زبان روسی) و محمد شاکرخوشرودی (مترجم) تیم ملی را همراهی میکنند. افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون و عضو رسمی فدراسیون آسیایی AMMA نیز در این اعزامحضور دارد.
فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی ضمن قدردانی از امیرعلی بهرامی و حامدجاریانی ( مربیان تیم آقایان)، الهام شاکرین( مربی بانوان)، محبوبه هندی و نادیا رفیعی( تیم سرپرستی اردوها) و مهرک صنوبری (ناظر) حاضر در تمامی اردوها و همچنین هواپیمایی قشم ایر، آرزوی موفقیت و کسب مدال و سهمیه برای تیم ملی MMA اعزامی دارد.