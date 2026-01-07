خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم ملی MMA ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا در چین شد

تیم ملی MMA ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا در چین شد
کد خبر : 1738753
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) آقایان و بانوان ایران با ترکیب ۲۸ نفره ورزشکار و کادر فنی، در شامگاه شانزدهم دیماه، به کشور چین اعزام شد.

​به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی آقایان و بانوان پس از چهار مرحله اردو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ و ایندورگیمز ریاض، عازم شهر لیوژو کشور چین شد. اعضای تیم ملی اعزامی به شرح زیر می باشد:

اسامی ورزشکاران اعزامی

بانوان: هستی‌السادات میر، فاطمه اخلاق‌زاده، معصومه رضی‌پور، کمند ده‌پهلوان، مبینا اکبری دستجردی، فاطمه شکوفان و فائزه اسلامی‌پور.

آقایان: مسلم فتح‌الهی، علی شادمان، امین قائدی‌فر، سجاد عزیزی، علی‌اکبر احمدی، امیرمحمد هادی حمید، بهمن شرفی، ایوب فتحی، محمدرضا صادقی، علی‌اکبر طالشی صالحانی، مهران یاوری‌پور، محمد جلیل‌زاده و هادی عباسی شیشه‌گران.

کادرفنی: ابراهیم ماگومدف(سرمربی)، ابوذر پورکیوان(مربی اقایان)، معصومه سلحشوری( مربی بانوان)

همچنین در این اعزام، موسی بخشائی (سرپرست تیم آقایان)، حامد حسین متاجی کجوری (مترجم زبان روسی) و محمد شاکرخوشرودی (مترجم) تیم ملی را همراهی می‌کنند. افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون و عضو رسمی فدراسیون آسیایی AMMA نیز در این اعزام‌حضور دارد.

فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی ضمن قدردانی از امیرعلی بهرامی و حامدجاریانی ( مربیان تیم آقایان)، الهام شاکرین( مربی بانوان)، محبوبه هندی و نادیا رفیعی( تیم سرپرستی اردوها) و مهرک صنوبری (ناظر) حاضر در تمامی اردوها و همچنین هواپیمایی قشم ایر، آرزوی موفقیت و کسب مدال و سهمیه برای تیم ملی MMA اعزامی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی