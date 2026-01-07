قهرمان نیم فصل تمریناتش را آغاز کرد

به گزارش ایلنا، تمرینات تیم سپاهان بعد از چهار روز تعطیلی شروع شد تا آنها بعد از قهرمانی نیم فصل برای شروع در نیم فصل دوم آماده شوند و این فرصتی خواهد بود تا بازیکنان مصدوم طلایی‌پوشان در فرم بهتری برای ادامه مسابقات آماده شوند.

سپاهان که پیش از پایان نیم فصل در بازی معوقه مقابل استقلال شکست خوردند همچنان با دو امتیاز اختلاف صدرنشین هستند، با این حال بازگشت چند بازیکن موثر مانند مهدی لیموچی، میلاد زکی پور و آمادگی بیشتر آلوز این تیم را در شرایط بهتری قرار می‌دهد و اضافه شدن بازیکنان جدید آنها را برای یک رقابت تمام عیار آماده خواهد کرد.

در این جلسه تمرینی که در حضور کادرفنی برگزار شد آرش رضاوند هافبک مصدوم این تیم حضور نداشت و مراحل درمانش را پشت سر می‌گذارد.همچنین محمد عسکری، امیر مهدی مقصودی و پوریا رفیعی بازیکنانی هستند که همراه تیم امید خواهند بود.

سپاهان در ادامه مسابقات علاوه بر حضور در در لیگ برتر برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم آماده خواهد شد.

انتهای پیام/