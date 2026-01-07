خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمان نیم فصل تمریناتش را آغاز کرد

قهرمان نیم فصل تمریناتش را آغاز کرد
کد خبر : 1738672
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال سپاهان دور جدید تمرینات خود را برای نیم فصل دوم آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، تمرینات تیم سپاهان بعد از چهار روز تعطیلی شروع شد تا آنها بعد از قهرمانی نیم فصل برای شروع در نیم فصل دوم آماده شوند و این فرصتی خواهد بود تا بازیکنان مصدوم طلایی‌پوشان در فرم بهتری برای ادامه مسابقات آماده شوند.

سپاهان که پیش از پایان نیم فصل در بازی معوقه مقابل استقلال شکست خوردند همچنان با دو امتیاز اختلاف صدرنشین هستند، با این حال بازگشت چند بازیکن موثر مانند مهدی لیموچی، میلاد زکی پور و آمادگی بیشتر آلوز این تیم را در شرایط بهتری قرار می‌دهد و اضافه شدن بازیکنان جدید آنها را برای یک رقابت تمام عیار آماده خواهد کرد.

در این جلسه تمرینی که در حضور کادرفنی برگزار شد آرش رضاوند هافبک مصدوم این تیم حضور نداشت و مراحل درمانش را پشت سر می‌گذارد.همچنین محمد عسکری، امیر مهدی مقصودی و پوریا رفیعی بازیکنانی هستند که همراه تیم امید خواهند بود.

سپاهان در ادامه مسابقات علاوه بر حضور در در لیگ برتر برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم آماده خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی