یک پرسپولیسی از تراکتور جدا می‌شود

فرشاد فرجی بعد از نیمکت نشینی‌های متعدد در تراکتور احتمالا از جمع شاگردان اسکوچیچ جدا می‌شود.

به گزارش ایلنا، فرشاد فرجی که فصل گذشته بنا به نیاز پرسپولیس در پست مدافع راست و همچنین مدافع میانی به کار گرفته شد و خصوصا در لیگ نخبگان آسیا با گلزنی و پاس گل خود، نمایشی دور از انتظار و جالب توجه از خود به جا گذاشت، در پنجره تابستانی و بعد از عدم تمدید قراردادش از سوی رضا درویش، از میان پیشنهاداتی که در اختیار داشت راهی تراکتور شد. 

فرجی که دو فصل قبل‌تر و در شرایطی که بازیکنان پرسپولیس پاسخ مثبتی به پیشنهاد تمدید قرارداد باشگاه نمی‌دادند، به عنوان اولین نفر راهی ساختمان این باشگاه شده بود و قراردادش را تمدید کرد، انتظار نداشت که بعد از عملکرد فصل گذشته‌اش در پست مدافع راست، باشگاه پاسخی برای تمدید مجدد او نداشته باشد. 

در نهایت او راهی تراکتور شد اما شرایط آنطور که انتظار داشت برای او پیش نرفت تا جزو نفراتی لقب گیرد که احتمالا در مذاکره با مدیران تبریزی، قرارداد خود را به صورت توافقی با این باشگاه فسخ کرده و مقصد جدیدی را انتخاب کند. 

هرچند هنوز مشخص نیست که آیا باشگاه تراکتور و همچنین دراگان اسکوچیچ پاسخ مثبتی نسبت به فسخ قرارداد وی و پایان همکاری با وی خواهند داشت یا خیر و در صورت رقم خوردن این اتفاق، مقصد نهایی او در پنجره زمستانی به سمت کدام باشگاه خواهد بود. طی روزها و احتمالا ساعات آتی این موضوع مشخص خواهد شد که فرجی در تراکتور کار را ادامه خواهد داد و در صورت جدایی راهی چه تیمی خواهد شد.

