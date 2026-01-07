مهاجم جدید پرسپولیس به تمرینات اضافه شد

به گزارش ایلنا، سرگیف که پس از امضای قرارداد و پشت سر گذاشتن مراحل اداری و پزشکی با یک روز تأخیر راهی قطر شده بود، امروز خود را به کمپ اسپایر دوحه رساند و در کنار سایر بازیکنان پرسپولیس قرار گرفت.

این مهاجم ملی‌پوش ازبکستانی در شرایطی به اردو ملحق شد که پرسپولیس هم‌زمان یک بازی دوستانه مقابل تیم المشیرب قطر برگزار می‌کرد و اعضای اصلی تیم مشغول بازی بودند.

سرگیف در جریان این دیدار دوستانه، با نظر کادر کادرفنی به کارهای بدنی و فنی مشغول بود. او نخستین جلسه تمرینی خود را در کمپ اسپایر پشت سر گذاشت تا رسماً وارد برنامه‌های فنی پرسپولیس شود.

این جلسه تمرین بیشتر جنبه آشنایی اولیه با هم‌تیمی‌ها را داشت و قرار است در روزهای آینده، این مهاجم ازبکستانی به‌صورت کامل در تمرینات گروهی شرکت کند تا آماده بازی در ترکیب اصلی شود.

کادرفنی پرسپولیس امیدوار است سرگیف با توجه به آمادگی بدنی و حضور مستمرش در مسابقات پیش از انتقال به این تیم، بتواند بدون نیاز به زمان طولانی برای هماهنگی، خیلی زود به شرایط مسابقه برسد.

