خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجم جدید پرسپولیس به تمرینات اضافه شد

مهاجم جدید پرسپولیس به تمرینات اضافه شد
کد خبر : 1738629
لینک کوتاه کپی شد.

ایگور سرگیف روز گذشته اولین تمرینش را با پرسپولیس پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرگیف که پس از امضای قرارداد و پشت سر گذاشتن مراحل اداری و پزشکی با یک روز تأخیر راهی قطر شده بود، امروز خود را به کمپ اسپایر دوحه رساند و در کنار سایر بازیکنان پرسپولیس قرار گرفت.

 این مهاجم ملی‌پوش ازبکستانی در شرایطی به اردو ملحق شد که پرسپولیس هم‌زمان یک بازی دوستانه مقابل تیم المشیرب قطر برگزار می‌کرد و اعضای اصلی تیم مشغول بازی بودند.

سرگیف در جریان این دیدار دوستانه، با نظر کادر کادرفنی به کارهای بدنی و فنی مشغول بود. او نخستین جلسه تمرینی خود را در کمپ اسپایر پشت سر گذاشت تا رسماً وارد برنامه‌های فنی پرسپولیس شود.

 این جلسه تمرین بیشتر جنبه آشنایی اولیه با هم‌تیمی‌ها را داشت و قرار است در روزهای آینده، این مهاجم ازبکستانی به‌صورت کامل در تمرینات گروهی شرکت کند تا آماده بازی در ترکیب اصلی شود.

کادرفنی پرسپولیس امیدوار است سرگیف با توجه به آمادگی بدنی و حضور مستمرش در مسابقات پیش از انتقال به این تیم، بتواند بدون نیاز به زمان طولانی برای هماهنگی، خیلی زود به شرایط مسابقه برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی