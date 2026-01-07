یوونتوس با بردی قاطع به جمع مدعیان نزدیکتر شد
تیم فوتبال یوونتوس در بازی خارج از خانه مقابل ساسولو به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب نخست هفته نوزدهم سری A و از ساعت 23:15 شب گذشته (سهشنبه) تیم فوتبال یوونتوس در دیداری خارج از خانه میهمان ساسولو در ورزشگاه ماپی بود و در پایان موفق شد با نتیجه قاطع 3 بر صفر میزبان خود را شکست داده و بیش از پیش به جمع مدعیان ردههای بالای جدول نزدیک شود.
طارق محرموویچ (16-گلبهخودی)، فابیو میرتی (62) و جاناتان دیوید (63) برای بیانکونری در این بازی گلزنی کردند.
رقابتهای هفته نوزدهم سری A امشب و با برگزاری 5 دیدار دیگر دنبال خواهد شد.