یوونتوس با بردی قاطع به جمع مدعیان نزدیک‌تر شد

کد خبر : 1738531
تیم فوتبال یوونتوس در بازی خارج از خانه مقابل ساسولو به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب نخست هفته نوزدهم سری A و از ساعت 23:15 شب گذشته (سه‌شنبه) تیم فوتبال یوونتوس در دیداری خارج از خانه میهمان ساسولو در ورزشگاه ماپی بود و در پایان موفق شد با نتیجه قاطع 3 بر صفر میزبان خود را شکست داده و بیش از پیش به جمع مدعیان رده‌های بالای جدول نزدیک شود.

طارق محرموویچ (16-گل‌به‌خودی)، فابیو میرتی (62) و جاناتان دیوید (63) برای بیانکونری در این بازی گلزنی کردند.

رقابت‌های هفته نوزدهم سری A امشب و با برگزاری 5 دیدار دیگر دنبال خواهد شد.

 

