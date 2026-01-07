ساحلعاج بدون دردسر به جمع هشت تیم رسید
تیم ملی ساحلعاج، مدافع عنوان قهرمانی جام ملتهای آفریقا، با پیروزی قاطع مقابل بورکینافاسو، پرونده مرحله یکهشتم نهایی را بست و جواز حضور در جمع هشت تیم پایانی رقابتها را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام ملتهای آفریقا، ساحلعاج برابر بورکینافاسوی کمادعا اما جنگنده، نمایشی حسابشده و مؤثر ارائه داد و توانست با سه گل به برتری برسد. شاگردان این تیم با استفاده حداکثری از موقعیتها، از همان نیمه نخست کنترل بازی را در اختیار گرفتند.
آماد دیالو، ستاره خط حمله ساحلعاج و بازیکن منچستریونایتد، در دقیقه ۲۰ گل نخست مسابقه را به ثمر رساند تا تیمش را پیش بیندازد. ۱۲ دقیقه بعد، یان دیومانده دومین شوت در چارچوب ساحلعاج را به گل تبدیل کرد و اختلاف را افزایش داد. این برتری دوگله تا دقایق پایانی حفظ شد و در نهایت بازومانا توره در دقیقه ۸۷ با گل سوم، پیروزی قاطع قهرمان آفریقا را کامل کرد.
ساحلعاج که سابقه قهرمانی در سالهای ۱۹۹۲، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۴ را در کارنامه دارد، با این برد نشان داد همچنان یکی از مدعیان جدی تکرار عنوان قهرمانی است. این تیم در مرحله یکچهارم نهایی، روز شنبه در شهر آگادیر به مصاف تیم ملی مصر، پرافتخارترین تیم تاریخ جام ملتها، خواهد رفت؛ دیداری حساس که حضور محمد صلاح، ستاره لیورپول، بر جذابیت آن میافزاید.
در دیگر دیدار مهم مرحله یکچهارم نهایی، همان روز الجزایر و نیجریه در مراکش برابر هم قرار میگیرند. همچنین نخستین بازیهای این مرحله روز جمعه برگزار میشود؛ جایی که سنگال در طنجه مقابل مالی صفآرایی خواهد کرد و مراکش، میزبان رقابتها، در رباط به مصاف کامرون میرود و به دنبال دومین قهرمانی خود پس از سال ۱۹۷۶ خواهد بود.