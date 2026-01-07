به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی الجزایر و جمهوری دموکراتیک کنگو در ورزشگاه مولای الحسن رباط، یکی از نفس‌گیرترین مسابقات مرحله حذفی جام ملت‌های آفریقا را رقم زد؛ دیداری که تا آستانه ضربات پنالتی پیش رفت، اما در نهایت با یک گل دیرهنگام سرنوشت آن مشخص شد.

این مسابقه بیش از هر چیز، نبرد صبر، تمرکز و نظم تاکتیکی بود. آمار فنی بازی نیز نشان‌دهنده برتری نسبی الجزایر در کنترل جریان مسابقه است؛ جایی که میانگین نمره بازیکنان این تیم ۶.۹۰ و بازیکنان کنگو ۶.۶۵ ثبت شد. شاگردان ولادیمیر پتکوویچ با وجود فشارهای حریف، ساختار دفاعی خود را حفظ کردند و با مدیریت ریسک، بازی را تا لحظات پایانی زنده نگه داشتند.

الجزایر با آرایش ۲-۴-۴ وارد زمین شد و بر دفاع منطقه‌ای منسجم و انتقال‌های سریع تمرکز داشت. با این حال، گره بازی تا دقیقه ۱۱۳ باز نشد؛ زمانی که پتکوویچ آخرین تعویض خود را انجام داد و عادل بولبینه، مهاجم ۲۲ ساله، وارد زمین شد.

تنها چند دقیقه پس از ورود این بازیکن، بولبینه با جاگیری مناسب در محوطه جریمه و دریافت پاس هم‌تیمی‌اش، با حرکتی عرضی و ضربه‌ای دقیق با پای راست، توپ را به گوشه بالای دروازه کنگو فرستاد تا تک‌گل سرنوشت‌ساز الجزایر به ثمر برسد؛ گلی که نتیجه تمرکز بالا و تصمیم‌گیری سریع این بازیکن جوان بود.

در پایان این دیدار ۱۲۰ دقیقه‌ای، کمیته فنی مسابقات، عادل بولبینه را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کرد؛ عنوانی که مهر تأییدی بر نقش تعیین‌کننده او در صعود الجزایر به مرحله بعد بود.

الجزایر با این پیروزی دشوار، حالا خود را برای مرحله یک‌چهارم نهایی آماده می‌کند؛ جایی که شنبه آینده باید در یک تقابل کلاسیک آفریقایی، به مصاف تیم ملی نیجریه برود. دیداری حساس که می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مسابقات این دوره از جام ملت‌ها باشد.

