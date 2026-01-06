منچسترسیتی در آستانه جذب آنتوان سمنیو

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی فاصله چندانی تا نهایی کردن قرارداد با آنتوان سمنیو ندارد. پس از مدت‌ها شایعه و علاقه‌مندی پپ گواردیولا و مدیران باشگاه به این مهاجم ۲۵ ساله، منابع رسمی از آغاز اقدامات عملی برای تکمیل این انتقال خبر می‌دهند.

طبق گزارش اسکای اسپورتس، مراحل رسمی انتقال سمنیو از چهارشنبه شب آغاز می‌شود و این بازیکن قرار است روز پنجشنبه در تست‌های پزشکی سیتیزن‌ها شرکت کند. بند فسخ ۷۵ میلیون یورویی او تا روز جمعه معتبر است و در صورت موفقیت‌آمیز بودن تست‌ها، قرارداد بلندمدت سمنیو با منچسترسیتی بلافاصله امضا خواهد شد.

سرمربی بورنموث، ایرائولا، پیش از دیدار چهارشنبه شب تیمش مقابل تاتنهام، ضمن تأیید احتمال جدایی سمنیو، گفت: «اگر نظر شخصی مرا بخواهید، فکر می‌کنم این آخرین بازی او برای ما باشد؛ هرچند نمی‌توانم آن را ۱۰۰ درصد تضمین کنم. بازار نقل‌وانتقالات و هیاهوهای اطراف او را درک می‌کنم.» وی افزود: «هنوز توافق نهایی حاصل نشده و چیزی امضا نشده، پس فعلاً او بازیکن ماست و امیدوارم بماند، اما واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید.»

با این شرایط، انتقال سمنیو به منچسترسیتی نه تنها تقویت خط حمله این تیم را تضمین می‌کند، بلکه نشان‌دهنده جدیت باشگاه در جذب استعدادهای کلیدی برای رقابت در لیگ برتر و مسابقات اروپایی است.

