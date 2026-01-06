بایرن مونیخ در آستانه تمدید قرارداد هری کین تا ۲۰۲۹
باشگاه بایرن مونیخ مذاکرات رسمی برای تمدید قرارداد هری کین، ستاره انگلیسی خط حمله، را آغاز کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد هر دو طرف تمایل دارند همکاری موفق خود را ادامه دهند و خیال هواداران از قدرت هجومی تیم راحت شود.
به گزارش ایلنا، پس از هفتهها گمانهزنی درباره آینده هری کین در بایرن مونیخ، امروز گزارشها از آلمان از آغاز مذاکرات رسمی باشگاه با این مهاجم انگلیسی حکایت دارد. بر اساس گزارش فلوریان پلاتنبرگ، خبرنگار مطرح حوزه بایرن مونیخ در روزنامه بیلد، دو طرف در مراحل پیشرفته گفتوگو برای تمدید قرارداد قرار دارند و احتمالاً به زودی توافقی تا سال ۲۰۲۹ به امضا خواهد رسید.
کین که در سال ۲۰۲۳ از تاتنهام به آلیانتس آرنا پیوست، در مدت حضور خود عملکردی خیرهکننده از خود به جای گذاشته است. آمار او در ۱۲۱ بازی برای بایرن شامل ۱۱۵ گل و ۲۹ پاس گل بوده و این ارقام او را به یکی از مرگبارترین مهاجمان تاریخ بوندسلیگا تبدیل کرده است.
با وجود تمایل به تمدید قرارداد، سران بایرن مونیخ همچنان بازار نقلوانتقالات را زیر نظر دارند تا مهاجمان مکملی را برای تقویت خط حمله تیم جذب کنند. قرارداد فعلی کین تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و تمدید دو ساله جدید، عملاً راه هرگونه پیشنهاد از باشگاههای دیگر را برای خرید این ستاره بسته و امنیت خط حمله باواریاییها را تضمین میکند.
بایرن مونیخ با این اقدام، علاوه بر حفظ یکی از کلیدیترین بازیکنان خود، نشان میدهد که برنامههای بلندمدت تیم برای فصلهای آینده روی پایگاه هجومی قدرتمند بنا شده است و هواداران میتوانند با آرامش بیشتری شاهد رقابتهای آتی تیم محبوبشان باشند.