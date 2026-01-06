بایرن مونیخ در آستانه تمدید قرارداد هری کین تا ۲۰۲۹

کین که در سال ۲۰۲۳ از تاتنهام به آلیانتس آرنا پیوست، در مدت حضور خود عملکردی خیره‌کننده از خود به جای گذاشته است. آمار او در ۱۲۱ بازی برای بایرن شامل ۱۱۵ گل و ۲۹ پاس گل بوده و این ارقام او را به یکی از مرگبارترین مهاجمان تاریخ بوندس‌لیگا تبدیل کرده است.

با وجود تمایل به تمدید قرارداد، سران بایرن مونیخ همچنان بازار نقل‌وانتقالات را زیر نظر دارند تا مهاجمان مکملی را برای تقویت خط حمله تیم جذب کنند. قرارداد فعلی کین تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و تمدید دو ساله جدید، عملاً راه هرگونه پیشنهاد از باشگاه‌های دیگر را برای خرید این ستاره بسته و امنیت خط حمله باواریایی‌ها را تضمین می‌کند.

بایرن مونیخ با این اقدام، علاوه بر حفظ یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان خود، نشان می‌دهد که برنامه‌های بلندمدت تیم برای فصل‌های آینده روی پایگاه هجومی قدرتمند بنا شده است و هواداران می‌توانند با آرامش بیشتری شاهد رقابت‌های آتی تیم محبوبشان باشند.