خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حکم جلب دروازه‌بان اسبق استقلال/ رشید مظاهری و بدهی میلیاردی

حکم جلب دروازه‌بان اسبق استقلال/ رشید مظاهری و بدهی میلیاردی
کد خبر : 1738472
لینک کوتاه کپی شد.

دروازه‌بان اسبق استقلال به واسطه عدم پرداخت مطالبات ایجنت خود با دردسر بزرگی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا،  پرونده حقوقی رشید مظاهری، دروازه‌بان اسبق تیم فوتبال استقلال، وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم جلب این بازیکن به دلیل بدهی میلیاردی صادر شده؛ موضوعی که بار دیگر نام او را خارج از مستطیل سبز و در فضای قضایی مطرح کرده است.

جزئیات این پرونده نشان می‌دهد بدهی مورد بحث به اختلافات مالی مربوط می‌شود که پیش‌تر میان مظاهری و  ایجنت سابق وی شکل گرفته بود. با وجود پیگیری‌های انجام‌شده در ماه‌های گذشته، ظاهراً این اختلاف تاکنون به نتیجه نرسیده و در نهایت، صدور حکم جلب در دستور کار قرار گرفته است.

رشید مظاهری که سابقه حضور در استقلال و چند تیم لیگ برتری دیگر را در کارنامه دارد، طی سال‌های اخیر کمتر در فضای فنی فوتبال دیده شده و بیشتر نامش با حاشیه‌های حقوقی و قراردادی گره خورده است. صدور این حکم می‌تواند شرایط او را از نظر حرفه‌ای نیز تحت تأثیر قرار دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی