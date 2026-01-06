حکم جلب دروازهبان اسبق استقلال/ رشید مظاهری و بدهی میلیاردی
دروازهبان اسبق استقلال به واسطه عدم پرداخت مطالبات ایجنت خود با دردسر بزرگی مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، پرونده حقوقی رشید مظاهری، دروازهبان اسبق تیم فوتبال استقلال، وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم جلب این بازیکن به دلیل بدهی میلیاردی صادر شده؛ موضوعی که بار دیگر نام او را خارج از مستطیل سبز و در فضای قضایی مطرح کرده است.
جزئیات این پرونده نشان میدهد بدهی مورد بحث به اختلافات مالی مربوط میشود که پیشتر میان مظاهری و ایجنت سابق وی شکل گرفته بود. با وجود پیگیریهای انجامشده در ماههای گذشته، ظاهراً این اختلاف تاکنون به نتیجه نرسیده و در نهایت، صدور حکم جلب در دستور کار قرار گرفته است.
رشید مظاهری که سابقه حضور در استقلال و چند تیم لیگ برتری دیگر را در کارنامه دارد، طی سالهای اخیر کمتر در فضای فنی فوتبال دیده شده و بیشتر نامش با حاشیههای حقوقی و قراردادی گره خورده است. صدور این حکم میتواند شرایط او را از نظر حرفهای نیز تحت تأثیر قرار دهد.