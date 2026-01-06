اطلاعیه رسمی استقلال درباره پرونده دیدیه اندونگ
باشگاه استقلال پس از هفتهها ابهام و انتشار روایتهای متناقض درباره وضعیت دیدیه اندونگ، با صدور اطلاعیهای رسمی به حواشی مربوط به این بازیکن واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، ماجرای دیدیه اندونگ در استقلال طی هفتههای اخیر به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای این باشگاه تبدیل شد. خروج زودهنگام این بازیکن از جمع آبیپوشان برای حضور در اردوی تیم ملی گابن، نخستین نقطه ابهام در وضعیت قراردادی او بود؛ موضوعی که بهتدریج با انتشار اخبار ضدونقیض، ابعاد گستردهتری پیدا کرد.
در ادامه، مدیربرنامههای اندونگ از فسخ قرارداد این بازیکن با استقلال خبر داد؛ ادعایی که با انتشار بخشهایی از نامه منتسب به فسخ و صحبت از ارسال آن به فدراسیون فوتبال و حتی فیفا، فضای رسانهای پیرامون این باشگاه را ملتهبتر کرد. این در حالی بود که مدیران استقلال همزمان از تمدید دوساله قرارداد اندونگ سخن گفتند؛ روایتی متفاوت که بر پیچیدگی پرونده افزود.
باشگاه استقلال کلیه اقدامات مرتبط با قرارداد این بازیکن را در چارچوب قوانین و مقررات جاری فوتبال انجام داده و خطری از این بابت استقلالیها را تهدید نمیکند.»
با انتشار این اطلاعیه، باشگاه استقلال تلاش کرد بهطور شفاف این پیام را منتقل کند که از منظر حقوقی، فسخ قرارداد اندونگ وجاهت قانونی پیدا نکرده و به ثبت نرسیده است؛ نکتهای کلیدی که عملاً پایه بسیاری از نگرانیها درباره غیرقانونی بودن حضور احتمالی این بازیکن را هدف قرار میدهد. استقلال با استناد به نظر کارشناسان فدراسیون فوتبال و مشاوران حقوقی، تأکید کرده که تمدید قرارداد اندونگ در چارچوب قوانین انجام شده و خطری متوجه باشگاه نیست.
با این حال، اگرچه اطلاعیه استقلال موضع رسمی باشگاه را روشن میکند، اما واقعیت این است که پرونده اندونگ همچنان یکی از حساسترین موضوعات مدیریتی استقلال باقی میماند. بازگشت این بازیکن به ایران، ثبت نهایی وضعیت او در سیستمهای رسمی و نحوه استفاده ساپینتو از اندونگ در مسابقات پیش رو، همگی عواملی هستند که نشان خواهند داد آیا این بحران واقعاً خاتمه یافته یا تنها وارد فاز آرامتری شده است. آنچه مسلم است، استقلال در شرایطی که کوچکترین لغزش حقوقی میتواند هزینهای سنگین داشته باشد، ناچار است این پرونده را با دقتی دوچندان تا انتها مدیریت کند.