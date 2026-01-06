امباپه سوپرجام اسپانیا را از دست داد
کیلیان امباپه به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو، رئال مادرید را در سفر به عربستان برای دیدار نیمهنهایی سوپرجام اسپانیا همراهی نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید روز سهشنبه فهرست بازیکنان خود برای دیدار نیمهنهایی سوپرجام اسپانیا مقابل اتلتیکو مادرید را اعلام کرد؛ مسابقهای که قرار است پنجشنبه شب از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی در جده عربستان برگزار شود. مهمترین نکته این فهرست، غیبت کیلیان امباپه است.
امباپه در دیدار یکشنبه گذشته رئال مادرید برابر بتیس به دلیل آسیب دیدگی زانو حضور نداشت و حالا نیز تصمیم گرفته شده است که همراه تیم به عربستان سفر نکند. کاروان رئال مادرید ساعت ۱۵:۰۰ راهی عربستان میشود و شرایط مهاجم فرانسوی طی ساعات آینده بهصورت مستمر ارزیابی خواهد شد.
بر اساس اعلام باشگاه، حضور احتمالی امباپه در فینال سوپرجام -در صورت صعود رئال مادرید از سد تیم دیهگو سیمئونه- به روند بهبودی و وضعیت جسمانی او بستگی دارد. شاگردان ژابی آلونسو در این دیدار به دنبال صعود به مسابقه فینال خواهند بود.
در همین حال، نام دین هویسن نیز در فهرست رئال مادرید دیده میشود. این مدافع میانی، مانند امباپه، دیدار برابر بتیس را به دلیل ناراحتی عضلانی از دست داده بود، اما پس از پشت سر گذاشتن دو جلسه تمرینی، حالا میتواند یکی از گزینههای ژابی آلونسو برای تقویت خط دفاعی رئال مادرید در مصاف با خط حمله اتلتیکو مادرید باشد.