روانخواه مربی اثرگذاری است
مهاجرانی: تیم امید با خودباوری به موفقیت میرسد
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: خودباوری کلید اصلی موفقیت تیم ملی امید در جام ملتهای آسیا است.
به گزارش ایلنا، حشمت مهاجرانی درباره ارزیابیاش از وضعیت تیم ملی امید در آستانه جام ملتهای آسیا، اظهار داشت: در ابتدا سلام گرم خود را به خانواده بزرگ تیم امید میرسانم. به اعتقاد من، این تیم تمام فاکتورهای لازم را برای قهرمانی دارد. اگر این باور در مجموعه شکل بگیرد، موفقیت تیم امید میتواند به یک نقطه عطف مهم در فوتبال کشورمان تبدیل شود.
وی افزود: خودباوری کلید اصلی موفقیت است. باید به تواناییهای خودمان ایمان داشته باشیم. همه با هم و برای یک هدف مشخص حرکت میکنیم و همین همدلی میتواند ما را به قله برساند.
سرمربی اسبق تیم ملی امید خاطرنشان کرد: میخواهم بگویم آقای روانخواه، تیم شما تنها تیمی است که میتواند تاکتیک گروهی را به تاکتیک تیمی تبدیل و بازی پرفشار را به یک فوتبال کاملاً تاکتیکی تبدیل کند. این ویژگی بسیار ارزشمند است و نشان از دانش کار فنی و تفکر درست آنها دارد.
مهاجرانی تاکید کرد: روانخواه بازیکنانی در اختیار دارد که بهخوبی از توپ استفاده میکنند و از قدرت تصمیمگیری بالایی برخوردار هستند. این ویژگیها باعث میشود تیم امید شانس واقعی قهرمانی داشته باشد، به شرط آنکه خودش را باور کند.
وی ادامه داد: اگر این باور شکل بگیرد، آنوقت میتوانیم تمام تواناییها، عظمت و بزرگی تیم و کشورمان را در زمین مسابقه به نمایش بگذاریم. امید روانخواه یک مربی تاثیرگذار است که در این مدت توانمندی خودش را نشان داده است. برای او، مجموعه تیم امید و همکارانشان، آرزوی موفقیت دارم.