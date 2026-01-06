روزنیور سرمربی چلسی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی به‌طور رسمی از انتصاب لیام روزنیور به‌عنوان سرمربی جدید خود خبر داد. این مربی انگلیسی با قراردادی ۵ سال و نیمه هدایت آبی‌های لندن را بر عهده خواهد گرفت. روزنیور جانشین انزو مارسکا شد که همکاری‌اش با چلسی از ابتدای ماه ژانویه به پایان رسید.

لیام روزنیور که پس از دوره‌هایی در هال‌سیتی و دربی کانتی، از سال ۲۰۲۴ هدایت استراسبورگ -دیگر باشگاه تحت مالکیت گروه «بلوکو»- را بر عهده داشت، این هفته برای نهایی‌کردن انتقال خود راهی لندن شد و سرانجام به‌عنوان سرمربی جدید چلسی معرفی شد.

روزنیور جایگزین انزو مارسکا می‌شود. این مربی ایتالیایی‌ پس از ۱۹ ماه حضور در چلسی و در پی نتایج نه‌چندان مطلوب، در اول ژانویه از این باشگاه جدا شد. چلسی در حال حاضر با ۵ امتیاز اختلاف نسبت به صدر، در رده پنجم جدول لیگ برتر انگلیس قرار دارد.

این تیم اگرچه یکشنبه گذشته با گل تساوی‌بخش انزو فرناندز در وقت‌های تلف‌شده، به تساوی ۱-۱ مقابل منچسترسیتی دست یافت، اما تنها یک پیروزی در هفت بازی اخیر و همچنین اظهارنظرهای مارسکا درباره مشکلات پشت‌پرده، زمینه‌ساز پایان همکاری او با باشگاه شد. دیدار مقابل سیتی با هدایت کالوم مک‌فارلین، سرمربی تیم زیر ۲۱ سال چلسی، روی نیمکت برگزار شد.

روزنیور در بیانیه‌ای رسمی گفت: «از این‌که به‌عنوان سرمربی باشگاه فوتبال چلسی منصوب شده‌ام، بی‌نهایت مفتخرم. چلسی باشگاهی با روحی منحصربه‌فرد و تاریخی پرافتخار در کسب جام‌هاست. وظیفه من حفظ این هویت و ساختن تیمی است که در هر مسابقه، بازتاب‌دهنده این ارزش‌ها باشد و مسیر قهرمانی را ادامه دهد.»

او افزود: «سپرده شدن این مسئولیت برای من همه‌چیز است و از همه کسانی که این فرصت و اعتماد را در اختیارم گذاشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم. تمام توانم را به کار می‌گیرم تا موفقیتی را که این باشگاه شایسته آن است، به ارمغان بیاورم. عمیقاً به کار تیمی، اتحاد و همدلی باور دارم و این ارزش‌ها هسته اصلی تمام کارهای ما خواهند بود؛ پایه‌هایی که موفقیت ما بر آن‌ها بنا می‌شود.»

کمی پیش از اعلام رسمی انتقال به چلسی، روزنیور صبح سه‌شنبه در فرانسه یک نشست خبری خداحافظی برگزار کرد و در آن زمان گفته بود هنوز قرارداد خود را با باشگاه لیگ برتری امضا نکرده است. او در آن نشست اظهار داشت: «به نظر می‌رسد قرار است سرمربی بعدی آن باشگاه فوتبال، یعنی چلسی، باشم. هنوز قرارداد را امضا نکرده‌ام، اما با چلسی به توافق شفاهی رسیده‌ام. این اتفاق اهمیت زیادی دارد؛ چون تا به حال کسی پیش از امضای قرارداد چنین موضع‌گیری علنی‌ای نداشته است. همه چیز توافق شده و احتمالاً طی چند ساعت آینده نهایی می‌شود. امروز اینجا هستم چون به این باشگاه اهمیت می‌دهم و احساس کردم درست است پیش از رفتنم، حضوری به پرسش‌ها پاسخ بدهم.»

