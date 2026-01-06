لیام روزنیور خبر بزرگ را تایید کرد:
بله، قرار است سرمربی چلسی شوم!
لیام روزنیور، سرمربی فعلی استراسبورگ، بهطور تلویحی انتصاب خود بهعنوان سرمربی جدید چلسی را تأیید کرد و گفت با این باشگاه لندنی به «توافق شفاهی» دست یافته است.
به گزارش ایلنا، روزنیور که پس از تجربه سرمربیگری در هالسیتی و دربی کانتی، از سال ۲۰۲۴ هدایت استراسبورگ را بر عهده گرفت، این هفته برای تکمیل مذاکرات راهی لندن شد و اکنون از حصول توافق با چلسی خبر داده است.
او در نشست خبری خود گفت: «به نظر میرسد قرار است سرمربی بعدی آن باشگاه فوتبال، یعنی چلسی، باشم. هنوز قرارداد را امضا نکردهام، اما با چلسی به توافق شفاهی رسیدهایم. این اتفاق بسیار مهمی است، چون تا به حال کمتر پیش آمده کسی پیش از امضای قرارداد چنین صحبتی را علنی کند.»
روزنیور با اشاره به جزئیات این توافق افزود: «همه چیز توافق شده و احتمالاً طی چند ساعت آینده نهایی میشود. امروز اینجا هستم چون به این باشگاه اهمیت میدهم و احساس کردم درست است پیش از رفتنم، حضوری به پرسشها پاسخ بدهم.»
سرمربی استراسبورگ همچنین فاش کرد که پیشنهادهایی از دیگر باشگاههای سطح بالای اروپا، از جمله تیمهایی حاضر در لیگ قهرمانان اروپا، داشته اما نتوانسته فرصت هدایت چلسی را رد کند. او گفت: «۱۸ ماه گذشته بهترین و لذتبخشترین دوره حرفهای من بود. با آدمهای فوقالعادهای آشنا شدم، خاطرات بزرگی ساختم و حتی تاریخسازی کردیم. اینها بدون سرمایهگذاری مالکان و تلاش رئیس باشگاه، مارک کلر، ممکن نبود.»
وی ادامه داد: «من علاقهمند به پیشنهادهای مختلف بودم و در این باره کاملاً شفاف با رئیس باشگاه و مالکان صحبت کردم. همیشه استراسبورگ را دوست خواهم داشت، اما نمیتوانستم پیشنهاد چلسی را رد کنم.»
روزنیور در پایان، با وجود تجربه نسبتاً محدود در بالاترین سطح فوتبال اروپا، تأکید کرد که خود را آماده این چالش بزرگ میداند: «بهجز پاریسنژرمن در فرانسه، اگر چلسی به یک مربی پیشنهاد بدهد، احتمالاً هر مربیای آن را میپذیرد. اگر احساس آمادگی نداشتم، هرگز این پیشنهاد را قبول نمیکردم. بعضی باشگاهها هستند که نمیتوان به آنها “نه” گفت و امیدوارم هواداران استراسبورگ این موضوع را درک کنند و به آن افتخار کنند.»