سرپرست کمیته داوران:

کلاس‌های دانش افزایی داوران در حال برگزاری است

سرپرست کمیته داوران گفت: کلاس فشرده دانش افزایی تیم های داوری در کرمان با جدیت پیگیری می‌شود و تست های مختلف در حال انجام است.

به گزارش ایلنا،  اسماعیل صفیری، سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعلام کرد: کلاس فشرده دانش افزایی نیم‌فصل داوران و کمک داوران لیگ برتر از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۴ لغایت ۱۸/۱۰/۱۴۰۴ به میزبانی هیات فوتبال استان کرمان در شهرستان کرمان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این کلاس ۱۱۱ داور و کمک داور لیگ برتر شرکت خواهند کرد و پس از انجام تست‌های آمادگی جسمانی، در کلاس‌های تئوری و مرور عملکرد نیم‌فصل اول حضور خواهند داشت.

صفیری همچنین تصریح کرد: در افتتاحیه این کلاس مهدی تاج ریاست محترم فدراسیون حضور دارد و مطالب و رهنمودهای خود را برای داوران بیان خواهد کرد که با توجه به شناخت جامع و توجه ویژه اش به این حوزه حائز اهمیت است.

به گفته وی، در این کلاس توسط رئیس کمیته داوران، رئیس دپارتمان و رئیس آموزش دپارتمان داوری فوتبال کشور، صحنه‌های پیش آمده در نیم‌فصل اول لیگ برتر بررسی می‌شود. همچنین هماهنگی‌های لازم در خصوص استفاده از VAR، به‌روزرسانی آخرین قوانین و مقررات، ملاحظات فوتبال و استفاده از رهنمودهای فیفا و AFC انجام خواهد شد.

صفیری در پایان خاطرنشان کرد: کلیه داوران و کمک داوران در این کلاس حضور خواهند داشت، به استثنای آقای پیام حیدری و دو کمک داور همراه ایشان که در بازی‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا شرکت دارند.

