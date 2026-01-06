صادقی در تیم ملی امید و غایب اردوی سرخپوشان در دوحه

به گزارش ایلنا، محمدحسین صادقی هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس، تیم ملی امید ایران را در کشور عربستان همراهی می‌کند.

تیم ملی امید ایران با برگزاری دو بازی خود در گروه C از سری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در کشور عربستان حضور دارد.

هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا از امروز (سه‌شنبه) با میزبانی شهرهای ریاض و جده عربستان آغاز می‌شود.

شاگردان امید روانخواه در گروه C این رقابت‌ها دو دیدار خود مقابل تیم‌های کره‌جنوبی و لبنان را به ترتیب در روزهای ۱۷ و ۲۳ دی‌ماه در ورزشگاه الشباب برگزار خواهند کرد.