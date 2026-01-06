خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صادقی در تیم ملی امید و غایب اردوی سرخپوشان در دوحه

صادقی در تیم ملی امید و غایب اردوی سرخپوشان در دوحه
کد خبر : 1738288
لینک کوتاه کپی شد.

وینگر سرعتی و ملی‌پوش پرسپولیس به جهت حضور در اردوی تیم ملی امید، اردوی سرخپوشان در دوحه قطر را از دست داد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین صادقی هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس، تیم ملی امید ایران را در کشور عربستان همراهی می‌کند.
تیم ملی امید ایران با برگزاری دو بازی خود در گروه C از سری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در کشور عربستان حضور دارد.
هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا از امروز (سه‌شنبه) با میزبانی شهرهای ریاض و جده عربستان آغاز می‌شود.
شاگردان امید روانخواه در گروه C این رقابت‌ها دو دیدار خود مقابل تیم‌های کره‌جنوبی و لبنان را به ترتیب در روزهای ۱۷ و ۲۳ دی‌ماه در ورزشگاه الشباب برگزار خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی