حسین نژاد: می‌خواهیم در سه بازی گروهی سربلند شویم

حسین نژاد: می‌خواهیم در سه بازی گروهی سربلند شویم
محمدجواد حسین نژاد، کاپیتان تیم امید در کنفرانس خبری پیش از بازی با کره جنوبی صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، کار ایران در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا از فردا آغاز خواهد شد و شاگردان امید روانخواه در اولین دیدار باید به مصاف کره‌جنوبی بروند. نشست خبری پیش از آغاز این مسابقات برگزار شد و علاوه بر روانخواه، کاپیتان تیم امید نیز در محل این نشست حاضر شد.

محمد جواد حسین‌نژاد در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: با هدف مشخصی وارد مسابقات شده‌ایم و گام به گام پیش می‌رویم. می‌خواهیم سه بازی مرحله گروهی را با موفقیت پشت سر بگذاریم و بعد به مراحل نهایی فکر می‌کنیم.

وی در مورد حضور موفق ایران در دور مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا عنوان کرد: از مرحله قبلی با موفقیت عبور کرده‌ایم و می‌دانیم شرایط تیمی و کیفیت بازیکنان ما چقدر خوب است. این شرایط می‌تواند به ما اعتماد به نفس بدهد و عیار تیم ایران را بالا ببرد.

برنامه دیدارهای تیم امید ایران در جام ملت‌های امیدهای آسیا به شرح زیر است:

17 دی

ایران - کره جنوبی، ساعت 15، ورزشگاه الشباب ریاض

20 دی

ایران - ازبکستان، ساعت 17:30، ورزشگاه ملک فیصل بن فهد ریاض

23 دی

ایران - لبنان، ساعت 15، ورزشگاه الشباب ریاض

