به گزارش ایلنا، کار ایران در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا از فردا آغاز خواهد شد و شاگردان امید روانخواه در اولین دیدار باید به مصاف کره‌جنوبی بروند. نشست خبری پیش از آغاز این مسابقات برگزار شد و علاوه بر روانخواه، کاپیتان تیم امید نیز در محل این نشست حاضر شد.

محمد جواد حسین‌نژاد در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: با هدف مشخصی وارد مسابقات شده‌ایم و گام به گام پیش می‌رویم. می‌خواهیم سه بازی مرحله گروهی را با موفقیت پشت سر بگذاریم و بعد به مراحل نهایی فکر می‌کنیم.

وی در مورد حضور موفق ایران در دور مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا عنوان کرد: از مرحله قبلی با موفقیت عبور کرده‌ایم و می‌دانیم شرایط تیمی و کیفیت بازیکنان ما چقدر خوب است. این شرایط می‌تواند به ما اعتماد به نفس بدهد و عیار تیم ایران را بالا ببرد.

برنامه دیدارهای تیم امید ایران در جام ملت‌های امیدهای آسیا به شرح زیر است:

17 دی

ایران - کره جنوبی، ساعت 15، ورزشگاه الشباب ریاض

20 دی

ایران - ازبکستان، ساعت 17:30، ورزشگاه ملک فیصل بن فهد ریاض

23 دی

ایران - لبنان، ساعت 15، ورزشگاه الشباب ریاض

