به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، مدیرعامل جوان پرسپولیس، در بخشی از صحبت‌هایش در ویژه برنامه رونمایی از سرگیف پرده از مسیری برداشت که او را از جایگاه یک هوادار روی سکوهای ورزشگاه آزادی، به صندلی مدیرعاملی یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های ایران رسانده است.

حدادی با اشاره به سن و سابقه‌اش تأکید کرد که برایش عنوان جوان‌ترین مدیرعامل تاریخ باشگاه اهمیت ندارد و گفت: من ۳۵ سال است که هوادار پرسپولیس هستم و به این موضوع افتخار می‌کنم. خدا این افتخار را نصیبم کرد که علاوه بر هواداری، یکی از خادمان باشگاه پرسپولیس در بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور باشم.

مدیرعامل پرسپولیس به خاطره‌ای خاص از سال ۱۳۹۶ هم اشاره کرد. سالی که پرسپولیس لیگ شانزدهم را با اقتدار فتح کرد و او در آن روز تاریخی، نه در اتاق مدیریت، بلکه روی سکوهای ورزشگاه آزادی حضور داشت: نمی‌دانم چطور عکس من با لباس پرسپولیس منتشر شد و جزو عکس‌های خوب آن مقطع بود، اما آن تصویر همزمان با قهرمانی پرسپولیس در لیگ شانزدهم ثبت شد. امیدوارم امسال هم چنین عکسی بگیرم.

