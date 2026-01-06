خبرگزاری کار ایران
وینگر پرسپولیس: هدف ما فقط قهرمانی است

محمدامین کاظمیان می‌گوید برای قهرمانی و شاد کردن دل هواداران پرسپولیس تلاش خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، تمرینات نیم‌فصل دوم پرسپولیس در شرایطی از روز دوشنبه به‌طور رسمی در کمپ مجهز اسپایر دوحه آغاز شد که سرخ‌پوشان با انگیزه‌ای بالا و تمرکزی ویژه، خود را برای ادامه مسیر دشوار قهرمانی آماده می‌کنند. اردویی که برای کادر فنی اهمیت زیادی دارد و قرار است پایه‌های فنی و بدنی تیم اوسمار را برای هفته‌های حساس پیش رو تقویت کند. 

در حاشیه نخستین تمرین پرسپولیس در قطر، محمدامین کاظمیان، وینگر سرخ‌ها، درباره حال‌وهوای اردو و اهداف تیم صحبت کرد.

کاظمیان در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «خداراشکر اردوی خیلی خوبی داریم. امروز روز اولش بود و امکانات خوبی برای ما مهیا شده و هدف ما مشخص است و برای شاد کردن دل هواداران عزیز در پایان فصل می‌جنگیم. اردو و چمن خوبی داریم و امیدوارم بتوانیم این کیفیت خوبی که داریم را حفظ کنیم و در مسابقات نتایج خوبی کسب کنیم.»

او با اشاره به شرایط تمرینی کمپ اسپایر ادامه داد: «تا ایجا که ما امکانات را دیدیم شرایط،خیلی خوبی داشتیم و امیدوارم بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم و روز به روز بهتر شویم و بتوانیم تیم را به شرایط ایده‌آل برسانیم.»

وینگر پرسپولیس درباره حساسیت مسابقات نیم‌فصل دوم نیز تأکید کرد: «نیم فصل دوم امتیاز گرفتن خیلی سخت‌تر می‌شود و هر بازی حکم فینال را دارد. از الان به بازی سپاهان فکر نمی‌کنیم و بازی به بازی جلو می‌رویم‌. باید اولین بازی نیم فصل دوم را با پیروزی پشت سر بگذاریم و امیدوارم که این راه را امتداد بدهیم و در نهایت جشن قهرمانی را با هواداران بگیریم.»

