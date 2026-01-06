به گزارش ایلنا، لِنارت کارل، بازیکن ۱۷ ساله بایرن مونیخ، در جریان بازدید از یک باشگاه هواداری در روز یکشنبه، طرفداران را با بیان آرزوی خود شگفت‌زده کرد. این هافبک هجومی که در این فصل زیر نظر ونسان کمپانی به یکی از ستاره‌های در حال ظهور فوتبال آلمان تبدیل شده، به وضوح ابراز کرد که فراتر از وضعیت کنونی‌اش در بایرن، آرزو دارد روزی پیراهن رئال مادرید را به تن کند.

کارل در این باره گفت: «بایرن یک باشگاه بسیار بزرگ است. بازی کردن در اینجا یک رویاست. اما روزی قطعاً می‌خواهم با رئال مادرید قرارداد ببندم. رئال باشگاه رویایی من است، اما بیایید این موضوع را بین خودمان نگه داریم.» او همچنین با لبخند افزود: «البته، بایرن چیزی بسیار خاص است و در این باشگاه خیلی خوشحال هستم.»

این بازیکن جوان همچنین به احتمال حضورش در جام جهانی اشاره کرد و گفت: «البته که دوست دارم به جام جهانی بروم. باید عملکرد خوبی داشته باشم و ببینیم در نهایت آیا این اتفاق می‌افتد یا نه. رفتن به جام جهانی در ۱۷ سالگی واقعاً چیزی بسیار خاص خواهد بود. به شدت در حال تلاش کردن هستم و امیدوارم در نهایت پاداش زحماتم را دریافت کنم.»

انتهای پیام/