وینگر خارجی پرسپولیس از کمپ اسپایر شگفت زده شد

تیوی بیفوما از شرایط اردوی قطر پرسپولیس ابراز شگفتی کرد.

به گزارش ایلنا،  اردوی آماده‌سازی پرسپولیس در کمپ اسپایر دوحه با تمرکز بالا و حال‌وهوایی متفاوت دنبال می‌شود؛ اردویی که قرار است سرخ‌پوشان را برای نیم‌فصل دوم و کورس فشرده قهرمانی آماده کند. 

 تیوی بیفوما، وینگر کنگویی پرسپولیس، یکی از بازیکنانی است که از شرایط اردو رضایت کامل دارد و با انگیزه از اهداف بزرگ تیم صحبت می‌کند. بیفوما در شرایطی از اولین تجربه‌اش از سفر به قطر می‌گوید که در روزهای گذشته شایعات احتمال جدایی‌اش مطرح شده بود اما باشگاه با او در حاشیه اردوی تیم مصاحبه کرد.

بیفوما در ابتدا گفت: «اول از همه خوشحالم که دوباره برگشتیم و همدیگر را می‌بینیم، چون بعد از وقفه، زمان را با خانواده‌های‌مان گذراندیم. فکر می‌کنم با انرژی خوبی برگشتیم و حالا آماده کار هستیم. ما در فضای تمرینی خوب، زمین و هتل خوب هستیم و همه چیز برای کار عالی است.»

او با اشاره به امکانات کمپ اسپایر و تجربه جدیدش در قطر ادامه داد: «تا حالا چیزی شبیه اینجا ندیده بودم و فوق‌العاده است. این اولین بار است که به دوحه و قطر می‌آیم، بنابراین برای من اولین تجربه است و واقعاً شگفت‌انگیز است.»

وینگر پرسپولیس درباره سختی رقابت‌ها در ادامه فصل و رقابت سخت با سپاهان نیز تأکید کرد: «نیم‌فصل دوم برای هر دو تیم سخت خواهد بود و نه فقط برای سپاهان و ما، بلکه همه تیم‌ها سطح‌شان بالا می‌رود تا برای بیشترین امتیاز ممکن بجنگند. اما ما هم برای این شرایط آماده‌ایم و تسلیم نمی‌شویم تا به هدف‌مان که قهرمانی است برسیم.»

