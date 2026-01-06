اعتراض وینیسیوس به ژابی آلونسو: بگو به من پاس بدهند!

به گزارش ایلنا به نقل از ال دیا دسپوئس از موویستار، دوربین‌ها لحظه‌ای را ثبت کردند که وینیسیوس پس از شنیدن سوت برخی هواداران برنابئو و درگیری با مارک بارترا، با عصبانیت به کنار خط رفت و به آلونسو گفت: «این غیرممکن است، باید توپ را پاس بدهند. همه اینجا می‌خواهند دریبل بزنند و بعد من را هو می‌کنند. به گونزالو بگو حداقل یک بار پاس بدهد. نه همیشه، اما حداقل یک بار.»

این گلایه در حالی رخ داد که وینیسیوس احساس می‌کرد هم‌تیمی‌هایش به اندازه کافی به او پاس نمی‌دهند. نکته جالب اینکه گونزالو -همان بازیکنی که وینیسیوس از او نام برد- در ادامه بازی با هت‌تریک، ستاره میدان شد و پیروزی رئال مادرید را رقم زد.

در همین حال، این تنها اختلاف علنی بین وینیسیوس و آلونسو در این دیدار نبود. در دقایقی دیگر، دوربین‌های DAZN نشان داد که سرمربی رئال مادرید با صدای بلند از وینیسیوس می‌خواست در پرسینگ روی ساخت بازی بتیس بیشتر تلاش کند. آلونسو فریاد می‌زد: «هی، لعنتی، وینی! بیا، مرد، برو! لعنتی، پرس کن! آنجا، پرس!» و ادامه داد: «متوقف نشو و پرس را ادامه بده! بیا، یکی دیگه، برو!»

تنها ۱۰ دقیقه پس از این صحنه، آلونسو تصمیم به تعویض وینیسیوس و رودریگو گرفت و گولر و ماستانتونو را به میدان فرستاد. با وجود تنش لحظاتی قبل، وینیسیوس و مربی‌اش هنگام خروج از زمین با یکدیگر به طور طبیعی احوالپرسی کردند و هیچ نشانه‌ای از ادامه اختلاف دیده نشد.

این اتفاقات در دیدار یکشنبه مقابل بتیس رخ داد که رئال مادرید با درخشش گونزالو به پیروزی رسید، اما نشان‌دهنده فشارهای موجود بر ستاره برزیلی و تلاش آلونسو برای مدیریت او در زمین بود.

انتهای پیام/