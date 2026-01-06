کانسلو، هدیه کریسمسی بارسا: توافق سهجانبه با الهلال و ستاره پرتغالی
باشگاه بارسلونا برای تقویت خط دفاعی خود به توافقی سهجانبه با ژوائو کانسلو و باشگاه الهلال عربستان دست یافته است. مدافع پرتغالی قرار است تا پایان فصل بهصورت قرضی به جمع آبیواناریها بازگردد.
به گزارش ایلنا به نقل از موندودپورتیوو، ژوائو کانسلو، مدافع ۳۱ ساله پرتغالی، بار دیگر پیراهن بارسا را به تن خواهد کرد. این بازیکن که فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ نیز بهصورت قرضی از منچسترسیتی برای آبیواناریها بازی کرده بود، با توافق شفاهی میان بارسلونا و الهلال تا پایان فصل جاری به نوکمپ میآید؛ توافقی که تنها نیازمند نهایی شدن قراردادهای رسمی است تا بهطور رسمی اعلام شود.
طبق این گزارش، علاوه بر توافق دو باشگاه، مذاکرات بارسلونا با خود کانسلو نیز به نتیجه رسیده و تنها امضای اسناد باقی مانده است. به این ترتیب، این انتقال میتواند بهعنوان «هدیه کریسمسی» هانسی فلیک برای تقویت ساختار دفاعی تیمش تلقی شود.
در این میان، نقش خود کانسلو در نهایی شدن این انتقال کلیدی بوده است. با وجود تلاش جدی اینترمیلان که حتی به توافق شفاهی با الهلال هم نزدیک شده بود، مدافع پرتغالی روند انتقال را متوقف کرد تا وضعیت بارسلونا مشخص شود؛ چرا که بازگشت به جمع آبیواناریها تنها خواسته او بود.
کانسلو برای عملی شدن این انتقال، با کاهش دستمزد خود موافقت کرده و بارسا تنها پنج میلیون یورو (ناشی از آزاد شدن سقف دستمزد کریستنسن به دلیل مصدومیت طولانیمدت) پرداخت خواهد کرد؛ رقمی که حداکثر مبلغ مجاز در چارچوب قوانین فرپلی مالی لالیگا محسوب میشود. این در حالی است که کانسلو تا ماه ژوئن باید ۷.۵ میلیون یورو خالص از الهلال دریافت میکرد و بارسلونا تنها قادر به پرداخت ۲.۵ میلیون یورو خالص (معادل پنج میلیون یورو ناخالص) است.
از سوی دیگر، هانسی فلیک نیز این انتقال را تأیید کرده است. هرچند اولویت مربی آلمانی جذب یک مدافع میانی چپپا بود، اما پس از بررسی بازار و محدودیتهای مالی، فلیک و مدیر ورزشی باشگاه کانسلو را بهعنوان گزینه نهایی پذیرفتند.
این بازیکن به دلیل آشنایی قبلی با باشگاه و توانایی بازی در پستهای مختلف، از دفاع راست و چپ گرفته تا هافبک و وینگر، گزینهای انعطافپذیر برای کادرفنی به شمار میرود. با حضور او، رقابت در پستهای ژول کنده و آلخاندرو بالده افزایش مییابد و حتی امکان استفاده از کنده در مرکز خط دفاع نیز فراهم میشود.
با این حال، کانسلو سوپرجام اسپانیا را از دست خواهد داد. با وجود احتمال نهایی شدن سریع قرارداد، او به دیدار نیمهنهایی نخست برابر اتلتیک بیلبائو (سهشنبه شب ساعت ۲۰ به وقت اسپانیا) نخواهد رسید؛ چرا که بارسلونا ابتدا باید کریستنسن را از فهرست خارج کرده و گزارش پزشکی او را ارسال کند.
همچنین بعید به نظر میرسد کانسلو برای فینال احتمالی روز یکشنبه آماده باشد. با این وجود، در صورت حلوفصل سریع امور اداری، این بازیکن که در ریاض حضور دارد، میتواند با پروازی کمتر از دو ساعت خود را به اردوی بارسا برساند.