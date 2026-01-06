خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور چهار پینگ‌پنگ‌باز ایرانی در کاپ آسیا چین

حضور چهار پینگ‌پنگ‌باز ایرانی در کاپ آسیا چین
کد خبر : 1738087
لینک کوتاه کپی شد.

نوشاد عالمیان و ندا شهسواری کاپیتان های تیم های ملی مردان و زنان ایران به همراه بنیامین فرجی و شیما صفایی دو ملی‌پوش دیگر تنیس روی میز ایران جواز حضور در کاپ آسیا را به دست آوردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ با اعلام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، چهار ملی پوش پینگ‌پنگ ایران موفق به کسب سهمیه رقابت‌های کاپ آسیا شدند و نمایندگان ایران در یکی از معتبرترین رقابت‌های قاره کهن می باشند.

نوشاد عالمیان نفر اول ورزشکاران ایرانی در رده بندی جهانی و دارنده رنکینگ ۸۸ دنیا و بنیامین فرجی نفر دوم ورزشکاران ایرانی در رنکینگ و دارنده رتبه ۱۴۵ دنیا به همراه ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان کشورمان و دارنده رتبه ۱۳۴ جهان به همراه شیما صفایی نفر ۱۶۷ برترین پینگ پنگ بازان دنیا موفق به کسب سهمیه رقابت‌های کاپ آسیا شدند و اسفندماه سال جاری برای حضور در این مسابقات عازم چین خواهند شد.

در مجموع ٤٠٠ هزار دلار جایزه برای ورزشکاران حاضر در این مسابقات تعلق می‌گیرد.

مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا از ۱۳ تا ۱۷ اسفندماه سال جاری با حضور برترین های پینگ پنگ قاره کهن در شهر هایکو چین برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی