به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر با پیروزی ۳ بر ۱ برابر بنین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، جواز حضور در جمع هشت تیم برتر قاره را به دست آورد و حالا باید منتظر مشخص شدن حریف خود از میان ساحل عاج و بورکینافاسو باشد.

حسام حسن، سرمربی فراعنه، در نشست خبری پس از این دیدار ضمن اشاره به سختی بازی مقابل بنین، از اتفاقات تلخ این مسابقه گفت. او اعلام کرد مصدومیت شدید محمد حمدی و پارگی رباط صلیبی این بازیکن، ضربه‌ای جدی به تیم ملی مصر وارد کرده است؛ موضوعی که نه‌تنها ادامه حضور مصر در این تورنمنت، بلکه برنامه‌های آینده تیم برای رقابت‌های انتخابی جام جهانی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

سرمربی مصر با اشاره به نقش کلیدی محمد حمدی در مسیر صعود این تیم، تأکید کرد که این بازیکن در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌ها و جام جهانی مسئولیت‌های سنگینی بر عهده داشت و غیبت او چالش بزرگی برای کادر فنی خواهد بود. او همچنین از مصدومیت ترزگه خبر داد و گفت این بازیکن دچار پارگی رباط‌های مچ پا شده است؛ اتفاقی که به گفته حسن، تأثیر قابل توجهی بر شرایط فنی و روحی تیم گذاشته است.

حسام حسن افزود که پس از پایان بازی و شادی ناشی از پیروزی، دریافت اخبار مصدومیت‌ها فضای تیم را تغییر داد و بازیکنان از شنیدن این اتفاقات ناراحت شدند، با این حال امیدوار است همه نفرات مصدوم با سلامتی کامل به میادین بازگردند و همین مسئله به انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه رقابت‌ها تبدیل شود.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عملکرد محمد صلاح اشاره کرد و گفت در گفت‌وگوهای متعددی که با کاپیتان تیم ملی داشته، خواسته‌های فنی مشخصی را مطرح کرده و خوشحال است که تلاش‌های این بازیکن با به ثمر رساندن گل، نتیجه داده است.

سرمربی فراعنه در ادامه با اشاره به سطح رقابت‌ها در فوتبال آفریقا تصریح کرد که تیم‌هایی که پیش‌تر به‌عنوان حریفان آسان شناخته می‌شدند، حالا به تیم‌هایی قابل احترام و بسیار سخت تبدیل شده‌اند؛ چرا که از بازیکنان حرفه‌ای و باکیفیت بهره می‌برند.

او در پایان تأکید کرد که با وجود رشد تیم‌های مختلف، تیم‌های بزرگ جایگاه خود را حفظ می‌کنند و تیم ملی مصر نیز در کنار کشورهایی مانند مراکش و الجزایر، همواره جزو قدرت‌های سنتی فوتبال آفریقا بوده است؛ همان‌طور که در فوتبال اروپا نیز تیم‌هایی چون آلمان و فرانسه جایگاه ویژه خود را حفظ کرده‌اند.

انتهای پیام/