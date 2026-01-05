مدافع چادرملو دو ماه دور از میادین

به گزارش ایلنا، ویکتور متئوس که یکی از مهره‌های ثابت و تاثیرگذار خط دفاعی چادرملو اردکان به شمار می‌رود، بار دیگر با مصدومیت مواجه شد تا برنامه‌های محمد سعید اخباری، سرمربی این تیم، تحت تأثیر قرار بگیرد. این مدافع برزیلی از ناحیه ران پا دچار کشیدگی عضلانی شده و پیش‌بینی می‌شود برای حدود دو ماه از میادین دور باشد.

این چندمین آسیب‌دیدگی متئوس در ترکیب چادرملو محسوب می‌شود. او فصل گذشته در دیدار مقابل فولاد خوزستان مصدوم شد و چهار مسابقه متوالی را از دست داد. در فصل جاری نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که دیدار هفته نخست برابر فولاد را به دلیل مصدومیت قبلی از دست داد و در ادامه مقابل استقلال نیز غایب بود.

متئوس همچنین نتوانست در دیدارهای برابر تراکتور و ذوب‌آهن، چه در لیگ برتر و چه در جام حذفی، تیمش را همراهی کند. حالا با مصدومیت جدید، بازی برگشت برابر فولاد نیز برای او از دست رفته و احتمال غیبت این مدافع در دیدارهای پیش‌رو مقابل شمس‌آذر و ملوان وجود دارد.

با وجود این غیبت‌های پیاپی، متئوس همچنان یکی از خارجی‌های باکیفیت چادرملو به شمار می‌رود؛ مدافعی قدبلند و فیزیکی که در نبردهای هوایی نقش موثری دارد. با این حال، در نبود او کادر فنی چادرملو ناچار است برای مسابقات حساس آینده از گزینه‌های جایگزین در قلب خط دفاعی استفاده کند و باید دید روند درمان این بازیکن چگونه پیش خواهد رفت و چه زمانی به شرایط مسابقه بازمی‌گردد.

انتهای پیام/