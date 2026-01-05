خبرگزاری کار ایران
خرید جدید پرسپولیس راهی قطر می شود

مهاجم تازه‌وارد پرسپولیس با یک روز تأخیر به تمرینات تیم در قطر اضافه می‌شود.

به گزارش ایلنا، ایگور سرگیف، مهاجم ازبکستانی و خرید جدید پرسپولیس، امشب عازم دوحه خواهد شد تا به اردوی آماده‌سازی سرخ‌پوشان برای نیم‌فصل دوم اضافه شود.

این بازیکن که به‌تازگی قرارداد خود را با پرسپولیس به‌صورت رسمی امضا کرده، به دلیل انجام مراحل نهایی اداری و امضای قرارداد، نتوانست همزمان با کاروان تیم راهی قطر شود.

سرگیف پس از پشت سر گذاشتن موفق تست‌های پزشکی و رونمایی رسمی، حالا آماده نخستین تجربه تمرینی خود زیر نظر اوسمار ویه‌را است و با یک روز تأخیر، به جمع شاگردان سرمربی برزیلی ملحق خواهد شد.

 

