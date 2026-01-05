مهدی شریفی دوباره فجرسپاسی را انتخاب کرد
مهدی شریفی پس از فسخ قرارداد با مس رفسنجان و دریافت چند پیشنهاد لیگ برتری، بار دیگر تصمیم گرفت به فجرسپاسی شیراز بازگردد و زیر نظر پیروز قربانی فوتبالش را ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، مهدی شریفی، مهاجم سابق تیمهای سپاهان، پرسپولیس و تراکتور، پس از جدایی از مس رفسنجان با پیشنهادهایی از ملوان بندرانزلی، شمسآذر قزوین و ذوبآهن مواجه شد، اما در نهایت ترجیح داد دوباره پیراهن فجرسپاسی شیراز را بر تن کند. این انتقال با نظر پیروز قربانی و با هدف تقویت خط حمله تیم شیرازی انجام شده است.
شریفی پیش از این نیز سابقه حضور در فجرسپاسی را در لیگ دسته اول دارد؛ جایی که دو فصل قبل با گلهای تأثیرگذار خود نقش مهمی در نتایج تیم ایفا کرد، هرچند کاکوها در نهایت از صعود به لیگ برتر بازماندند. او در آن مقطع طی نیمفصل، موفق به ثبت ۷ گل برای فجرسپاسی شد.
این مهاجم پس از آن راهی پیکان شد و همراه با این تیم صعود به لیگ برتر را تجربه کرد، اما در ادامه با بازگشت به مس رفسنجان، نیمفصل اول را مطابق انتظار خود پشت سر نگذاشت و در نهایت قراردادش را فسخ کرد.
شریفی اکنون در بازگشت دوباره به فجرسپاسی، نخستین چالش جدی خود را در هفته اول دور برگشت لیگ و دیدار حساس برابر پرسپولیس تجربه خواهد کرد؛ مسابقهای که او را مقابل یکی از تیمهای سابقش قرار میدهد و میتواند آزمونی مهم برای مهاجم باتجربه فجرسپاسی باشد.