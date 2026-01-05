داوری: بسکتبال بدون حاشیه ادامه مییابد
رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به برنامههای فدراسیون برای انتخابات پیش رو، پنجرههای انتخابی جام جهانی و توسعه بسکتبال پایه، از شرایط میزبانی و مدیریت لیگ و تیمهای ملی خبر داد.
به گزارش ایلنا، جواد داوری در نشست خبری امروز خود در محل کمیته ملی المپیک، ضمن تشکر از همراهی رسانهها با بسکتبال، درباره انتخابات پیش روی فدراسیون توضیح داد و گفت: «با حضور سرپرست میتوانیم انتخاباتی آزاد و عدالت محور برگزار کنیم، اما پروسه ثبتنام و تایید صلاحیت نامزدها کمتر از دو ماه طول نخواهد کشید.» وی با اشاره به وضعیت تیم ملی بسکتبال تصریح کرد که تغییرات لازم در دوره گذار انجام شد و میانگین سنی تیم کاهش یافت تا شایستهسالاری رعایت شود.
رئیس فدراسیون درباره خداحافظی حامد حدادی گفت: «تیم ملی نیازمند تغییر شیوه بازی بود و جایگزینی برای حدادی تعریف شد. حالا پنج پنجره انتخابی جام جهانی پیش رو داریم و امتیاز میزبانی نیز از ما سلب شده است.» داوری تاکید کرد که تیم ملی باید بدون حاشیه پیش برود و کاپ آسیا و نتایج آن باعث رضایت مردم شده است.
وی در خصوص لیگ برتر و تیم استقلال اعلام کرد: «اعتراضاتی به داوریها مطرح شد، اما هیچ نامهای مبنی بر کنارهگیری دریافت نکردهایم. تیم داوری پس از هر دیدار نتایج را بررسی میکند و بعید است تیمی با سابقه استقلال تصمیم به انصراف بگیرد.»
داوری همچنین درباره مسائل میزبانی بسکتبال گفت که فیبا امتیاز میزبانی پنجرهها را به بهانههای غیرمنطقی لغو کرده است و امیدوار است در آینده این شرایط بهبود یابد.
رئیس فدراسیون در پاسخ به پرسشها درباره کاندیداتوری خود توضیح داد: «وظیفه مهمتری داریم که این دو ماه را با موفقیت به پایان برسانیم، خصوصاً پنجرههای انتخابی جام جهانی. بعد از آن درباره ثبتنام و کاندیداتوری تصمیم میگیریم.»
وی درباره توسعه بسکتبال پایه و تیمهای دختران اظهار داشت که با وجود مشکلات مالی بیشترین اعزام را بین فدراسیونها داشتهاند و اکنون ۴۰ بازیکن آماده و چرخه انتخاب بازیکنان بزرگتر شده است. همچنین پروژه کمپ آزادی در دست پیگیری است که به گفته داوری یک اقدام ملی و ماندگار خواهد بود.
در بخش بانوان، رئیس فدراسیون از پایان همکاری با کاپوچیانی و آغاز مذاکره با آلن شاکیرو، مربی روس، خبر داد. وی تاکید کرد که تمرکز اصلی فدراسیون روی برنامههای بلندمدت و بهبود شرایط مسابقات و زیرساختهاست.
داوری در پایان درباره وضعیت مالی و اسپانسر فدراسیون گفت: «اکنون اسپانسر داریم، بدهی و حقوق معوقه نداریم و بسکتبال ایران بهتر دیده میشود.»