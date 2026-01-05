به گزارش ایلنا، جواد داوری در نشست خبری امروز خود در محل کمیته ملی المپیک، ضمن تشکر از همراهی رسانه‌ها با بسکتبال، درباره انتخابات پیش روی فدراسیون توضیح داد و گفت: «با حضور سرپرست می‌توانیم انتخاباتی آزاد و عدالت محور برگزار کنیم، اما پروسه ثبت‌نام و تایید صلاحیت نامزدها کمتر از دو ماه طول نخواهد کشید.» وی با اشاره به وضعیت تیم ملی بسکتبال تصریح کرد که تغییرات لازم در دوره گذار انجام شد و میانگین سنی تیم کاهش یافت تا شایسته‌سالاری رعایت شود.

رئیس فدراسیون درباره خداحافظی حامد حدادی گفت: «تیم ملی نیازمند تغییر شیوه بازی بود و جایگزینی برای حدادی تعریف شد. حالا پنج پنجره انتخابی جام جهانی پیش رو داریم و امتیاز میزبانی نیز از ما سلب شده است.» داوری تاکید کرد که تیم ملی باید بدون حاشیه پیش برود و کاپ آسیا و نتایج آن باعث رضایت مردم شده است.

وی در خصوص لیگ برتر و تیم استقلال اعلام کرد: «اعتراضاتی به داوری‌ها مطرح شد، اما هیچ نامه‌ای مبنی بر کناره‌گیری دریافت نکرده‌ایم. تیم داوری پس از هر دیدار نتایج را بررسی می‌کند و بعید است تیمی با سابقه استقلال تصمیم به انصراف بگیرد.»

داوری همچنین درباره مسائل میزبانی بسکتبال گفت که فیبا امتیاز میزبانی پنجره‌ها را به بهانه‌های غیرمنطقی لغو کرده است و امیدوار است در آینده این شرایط بهبود یابد.

رئیس فدراسیون در پاسخ به پرسش‌ها درباره کاندیداتوری خود توضیح داد: «وظیفه مهمتری داریم که این دو ماه را با موفقیت به پایان برسانیم، خصوصاً پنجره‌های انتخابی جام جهانی. بعد از آن درباره ثبت‌نام و کاندیداتوری تصمیم می‌گیریم.»

وی درباره توسعه بسکتبال پایه و تیم‌های دختران اظهار داشت که با وجود مشکلات مالی بیشترین اعزام را بین فدراسیون‌ها داشته‌اند و اکنون ۴۰ بازیکن آماده و چرخه انتخاب بازیکنان بزرگ‌تر شده است. همچنین پروژه کمپ آزادی در دست پیگیری است که به گفته داوری یک اقدام ملی و ماندگار خواهد بود.

در بخش بانوان، رئیس فدراسیون از پایان همکاری با کاپوچیانی و آغاز مذاکره با آلن شاکیرو، مربی روس، خبر داد. وی تاکید کرد که تمرکز اصلی فدراسیون روی برنامه‌های بلندمدت و بهبود شرایط مسابقات و زیرساخت‌هاست.

داوری در پایان درباره وضعیت مالی و اسپانسر فدراسیون گفت: «اکنون اسپانسر داریم، بدهی و حقوق معوقه نداریم و بسکتبال ایران بهتر دیده می‌شود.»

