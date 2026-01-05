بازگشت هویسن به فهرست رئال: ادامه تردیدها درباره امباپه
رئال مادرید پس از شروع مقتدرانه سال ۲۰۲۶، آماده دیدار حساس برابر اتلتیکومادرید در نیمهنهایی سوپرجام اسپانیا میشود.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید پس از پیروزی پرگل برابر بتیس در نخستین دیدار سال ۲۰۲۶، تمرینات خود را در کمپ والدبباس از سر گرفت تا برای دیدار نیمهنهایی سوپرجام اسپانیا مقابل اتلتیکومادرید آماده شود.
این مسابقه پنجشنبه شب در ورزشگاه ملک عبدالله جده و از ساعت ۲۰ به وقت اسپانیا (۲۲ به وقت محلی) برگزار خواهد شد.
شاگردان ژابی آلونسو فردا آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از سفر به عربستان برگزار میکنند و بلافاصله پس از این تمرین، فهرست نهایی تیم اعلام خواهد شد؛ فهرستی که پیش بینی میشود بیشتر بازیکنان آماده در آن حضور داشته باشند و تصمیمهای نهایی نیز در عربستان اتخاذ شود.
گزارش پزشکی رئال مادرید همزمان حاوی خبرهای امیدوارکننده و برخی ابهامهاست. دین هویسن تمرینات را بهطور کامل همراه با گروه انجام داده و بار دیگر در دسترس کادرفنی قرار گرفته است.
در مقابل، کیلیان امباپه تمریناتش را در سالن و بهصورت انفرادی دنبال کرد و حضور او در دیدار سوپرجام به جلسه تمرینی نهایی موکول شده است. ادر میلیتائو و ترنت الکساندر-آرنولد نیز همچنان برنامههای ریکاوری اختصاصی خود را دور از تمرینات گروهی پیگیری میکنند.
با این شرایط، رئال مادرید تقریباً با تمام نفراتش مهیای نخستین مسابقه سال میشود و در انتظار روشن شدن وضعیت امباپه است؛ تیمی که قصد دارد سال ۲۰۲۶ را با کسب نخستین جام فصل آغاز کند.
ژابی آلونسو در این باره گفت: «او کاملاً کنار گذاشته نشده است. تا زمان سفر در روز سهشنبه منتظر میمانیم تا ببینیم چه احساسی دارد و سپس تصمیم میگیریم. هنوز همه گزینهها را بررسی میکنیم.»