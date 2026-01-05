خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت هویسن به فهرست رئال: ادامه تردیدها درباره امباپه

بازگشت هویسن به فهرست رئال: ادامه تردیدها درباره امباپه
کد خبر : 1737939
لینک کوتاه کپی شد.

رئال مادرید پس از شروع مقتدرانه سال ۲۰۲۶، آماده دیدار حساس برابر اتلتیکومادرید در نیمه‌نهایی سوپرجام اسپانیا می‌شود.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید پس از پیروزی پرگل برابر بتیس در نخستین دیدار سال ۲۰۲۶، تمرینات خود را در کمپ والدبباس از سر گرفت تا برای دیدار نیمه‌نهایی سوپرجام اسپانیا مقابل اتلتیکومادرید آماده شود.

این مسابقه پنجشنبه شب در ورزشگاه ملک عبدالله جده و از ساعت ۲۰ به وقت اسپانیا (۲۲ به وقت محلی) برگزار خواهد شد.

شاگردان ژابی آلونسو فردا آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از سفر به عربستان برگزار می‌کنند و بلافاصله پس از این تمرین، فهرست نهایی تیم اعلام خواهد شد؛ فهرستی که پیش بینی می‌شود بیشتر بازیکنان آماده در آن حضور داشته باشند و تصمیم‌های نهایی نیز در عربستان اتخاذ شود.

گزارش پزشکی رئال مادرید همزمان حاوی خبرهای امیدوارکننده و برخی ابهام‌هاست. دین هویسن تمرینات را به‌طور کامل همراه با گروه انجام داده و بار دیگر در دسترس کادرفنی قرار گرفته است. 

در مقابل، کیلیان امباپه تمریناتش را در سالن و به‌صورت انفرادی دنبال کرد و حضور او در دیدار سوپرجام به جلسه تمرینی نهایی موکول شده است. ادر میلیتائو و ترنت الکساندر-آرنولد نیز همچنان برنامه‌های ریکاوری اختصاصی خود را دور از تمرینات گروهی پیگیری می‌کنند.

با این شرایط، رئال مادرید تقریباً با تمام نفراتش مهیای نخستین مسابقه سال می‌شود و در انتظار روشن شدن وضعیت امباپه است؛ تیمی که قصد دارد سال ۲۰۲۶ را با کسب نخستین جام فصل آغاز کند. 

ژابی آلونسو در این باره گفت: «او کاملاً کنار گذاشته نشده است. تا زمان سفر در روز سه‌شنبه منتظر می‌مانیم تا ببینیم چه احساسی دارد و سپس تصمیم می‌گیریم. هنوز همه گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی