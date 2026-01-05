حدادی: تمرکز پرسپولیس روی نقل و انتقالات است

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1737938
پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس، در حاشیه معرفی سرگیف، بر برنامه‌ریزی دقیق باشگاه برای نقل و انتقالات، استفاده از آلترناتیو‌ها و تمرکز روی اهداف نیم‌فصل تاکید کرد.

به گزارش ایلنا،  مدیرعامل پرسپولیس ضمن اشاره به تغییرات اخیر در هیات مدیره و کادر فنی، توضیح داد که پس از شکست مقابل خیبر و استعفای درویش، تصمیمات سریع و هماهنگ برای هدایت تیم اتخاذ شد. وی افزود: «از وقتی اوسمار هدایت تیم را بر عهده گرفته، از ۱۸ امتیاز ممکن ۱۶ امتیاز کسب کرده‌ایم و روند امتیازگیری تیم بهبود یافته است.»

حدادی درباره نقل و انتقالات گفت که باشگاه با هدف جذب بازیکنان مورد نظر کادرفنی، بررسی بیش از ۵۰ بازیکن آسیایی، آفریقایی و اروپایی را در ۴۰ روز گذشته انجام داده و در صورت عدم توافق با بازیکن اصلی، گزینه‌های جایگزین آماده است. وی درباره اوریه و احمدزاده نیز توضیح داد که جدا شدن احمدزاده به توافق انجامید و مسائل مربوط به اوریه همچنان در حال پیگیری است.

مدیرعامل پرسپولیس درباره سرگیف عنوان کرد: «با این بازیکن برای یک سال و نیم توافق کردیم و امیدواریم هم به تیم کمک کند و هم در جام جهانی بدرخشد.» همچنین مذاکرات برای جذب علیجانوف با باشگاه پاختاکور ادامه دارد و روی مبلغ رضایت‌نامه به توافق ۶۰۰ هزار دلار رسیدند.

حدادی تاکید کرد که باشگاه در شرایط مالی و سقف قرارداد محدودیت دارد و در جذب بازیکنان جوان و مدیریت سهمیه‌ها دقت می‌کند. وی همچنین اعلام کرد که پرسپولیس برای توسعه زیرساخت‌ها و ورزشگاه اختصاصی برنامه‌ریزی دارد و با همکاری شهرداری و بانک‌ها به دنبال ایجاد درآمدزایی پایدار است.

وی در پایان یادآور شد که تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر خرد جمعی هیات مدیره و کادرفنی است و باشگاه به دنبال جذب بازیکنانی است که به موفقیت تیم کمک کنند و اهداف نیم‌فصل را محقق سازند.

