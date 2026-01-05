خبرگزاری کار ایران
استقلال خوزستان علیه حجت احمدی شکایت کرد

حجت احمدی، مهاجم استقلال خوزستان، پس از فسخ یک‌طرفه قرارداد خود با این باشگاه، با اعتراض رسمی تیم روبه‌رو شده و پرونده حقوقی او اکنون در مرکز توجه قرار دارد.

به گزارش ایلنا، حجت احمدی، مهاجم استقلال خوزستان، در روزهای اخیر در تمرینات تیم حاضر نشده و اقدام به فسخ یک‌طرفه قرارداد خود کرده است. باشگاه استقلال خوزستان در بیانیه‌ای رسمی علیه این بازیکن موضع گرفت و مدعی شد که او با باشگاه پیکان قرارداد امضا کرده است. این در حالی است که پیکانی‌ها تاکنون خبری از ثبت قرارداد احمدی در رسانه رسمی خود منتشر نکرده‌اند.

یکی از نکات کلیدی پرونده احمدی، نحوه ارسال نوتیس پیش از فسخ قرارداد است. بر اساس قوانین موجود، بازیکنان باید حداقل ۲۱ روز قبل از فسخ، از طریق ایمیل رسمی باشگاه یا سازمان لیگ، باشگاه خود را از تصمیم خود مطلع کنند. برخلاف سایر بازیکنانی که قرارداد خود را با استقلال خوزستان فسخ کرده‌اند، احمدی این نوتیس را از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت کرده است.

با توجه به اینکه دعاوی فوتبالی خارج از مراجع قضایی رسمی فدراسیون فوتبال سندیت قانونی ندارد، این اقدام احمدی باعث شد استقلال خوزستان به شکایت علیه او اقدام کند و در تلاش برای بازگرداندن مهاجم خود باشد.

هنوز مشخص نیست سرنوشت حجت احمدی چگونه رقم خواهد خورد و او در ادامه فصل فوتبال خود را در کدام تیم دنبال خواهد کرد.

