بازی دوستانه مربیان پیکان و نساجی در کیش
گلهای مربیان همه را شوکه کرد!
اردوی نیمفصل پیکان تهران و نساجی مازندران در جزیره کیش، با برگزاری یک بازی دوستانه میان اعضای کادرفنی دو تیم همراه شد که خودروسازان با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز شدند.
به گزارش ایلنا، در جریان اردوی نیمفصل تیمهای پیکان و نساجی در کیش، علاوه بر تمرینات و بازی دوستانهای که تیمهای اصلی برگزار کردند و با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت، امروز اعضای کادرفنی دو تیم نیز به رقابتی غیررسمی پرداختند.
پس از تمرین عصر خودروسازان و مازندرانیها، مربیان و سرپرستان در زمین باقی ماندند و در فضایی صمیمی و دوستانه، یک بازی دوستانه دیگر را برگزار کردند. در این مسابقه، کادرفنی پیکان با نتیجه ۶ بر ۲ از تیم نساجی پیشی گرفت.
در ترکیب تیم پیکان، چهرههای شناختهشدهای همچون سعید دقیقی، ابراهیم شکوری و ابراهیم میرزاپور حضور داشتند. در سوی مقابل، کادر نساجی با حضور حمید عبداللهی، داوود سیدعباسی، عیسی پرتو و سینا دستنشان در زمین حاضر شد.
سعید دقیقی، سرمربی پیکان و مهاجم سابق تیم ملی، با زدن ۴ گل نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد و نشان داد که همچنان از شرایط بدنی مناسبی برخوردار است.
اردوی نیمفصل پیکان و نساجی تا روز جمعه در جزیره کیش ادامه خواهد داشت و دو تیم در تلاش هستند تا آمادگی لازم برای ادامه لیگ را کسب کنند.