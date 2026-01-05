خبرگزاری کار ایران
بازی دوستانه مربیان پیکان و نساجی در کیش

اردوی نیم‌فصل پیکان تهران و نساجی مازندران در جزیره کیش، با برگزاری یک بازی دوستانه میان اعضای کادرفنی دو تیم همراه شد که خودروسازان با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز شدند.

به گزارش ایلنا،  در جریان اردوی نیم‌فصل تیم‌های پیکان و نساجی در کیش، علاوه بر تمرینات و بازی دوستانه‌ای که تیم‌های اصلی برگزار کردند و با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت، امروز اعضای کادرفنی دو تیم نیز به رقابتی غیررسمی پرداختند.

پس از تمرین عصر خودروسازان و مازندرانی‌ها، مربیان و سرپرستان در زمین باقی ماندند و در فضایی صمیمی و دوستانه، یک بازی دوستانه دیگر را برگزار کردند. در این مسابقه، کادرفنی پیکان با نتیجه ۶ بر ۲ از تیم نساجی پیشی گرفت.

در ترکیب تیم پیکان، چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون سعید دقیقی، ابراهیم شکوری و ابراهیم میرزاپور حضور داشتند. در سوی مقابل، کادر نساجی با حضور حمید عبداللهی، داوود سیدعباسی، عیسی پرتو و سینا دست‌نشان در زمین حاضر شد.

سعید دقیقی، سرمربی پیکان و مهاجم سابق تیم ملی، با زدن ۴ گل نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد و نشان داد که همچنان از شرایط بدنی مناسبی برخوردار است.

اردوی نیم‌فصل پیکان و نساجی تا روز جمعه در جزیره کیش ادامه خواهد داشت و دو تیم در تلاش هستند تا آمادگی لازم برای ادامه لیگ را کسب کنند.

