آنچلوتی گفت از رئال برو تا خوشحال باشی!

به گزارش ایلنا، اندریک به‌طور رسمی پیراهن شماره ۹ المپیک لیون را به تن کرد. این مهاجم برزیلی در نشست خبری معارفه‌اش به‌عنوان بازیکن جدید باشگاه فرانسوی، درباره دوران حضورش در رئال مادرید و گفت‌وگوی تعیین‌کننده‌اش با کارلو آنچلوتی صحبت کرد.

اندریک درباره تماس لیون و تصمیمش برای پیوستن به این تیم گفت: «وقتی لیون با من تماس گرفت، لحظه بسیار مهمی برای من، همسرم و خانواده‌ام بود. می‌خواستم بازی کنم. وقتی خدا با من صحبت می‌کند، مسیر را نشانم می‌دهد و همان راه را انتخاب می‌کنم. می‌دانستم برای بازی کردن در لیون باید سخت‌تر تلاش کنم.»

او درباره تصمیم به ترک رئال مادرید افزود:«برای بازی کردن از رئال مادرید جدا شدم. به محض اینکه لیون با من تماس گرفت، بلافاصله قبول کردم. خیلی خوشحالم و آمده‌ام تا به تیم کمک کنم.»

این مهاجم برزیلی درباره ماه‌های پایانی حضورش در مادرید توضیح داد:«وقتی فهمیدم قرار است بیایم، به کار کردن با تیمم، رئال مادرید، ادامه دادم. هر روز بازیکنان از من می‌پرسیدند که می‌مانم یا می‌روم. با بعضی از آن‌ها صحبت کردم؛ همان‌طور که در رسانه‌ها دیدید. هنوز با بازیکنان رئال ارتباط دارم، اما مهم‌ترین چیز این است که حالا اینجا هستم.»

اندریک همچنین از گفت‌وگوی خود با کارلو آنچلوتی پرده برداشت و گفت:«با کارلو آنچلوتی صحبت کردم. او به من راهنمایی داد و گفت برای پیشرفت چه کارهایی می‌توانم انجام بدهم. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و به دنبال توصیه‌اش بودم. او به من گفت: “برو، بازی کن، فوتبالت را بهتر کن و خوشحال باش.” این حرف برایم خیلی مهم بود. همیشه به توصیه‌هایش عمل کرده‌ام و زیر نظر او تمرینات بسیار خوبی داشتم.»

او در واکنش به بحث فشار رسانه‌ای نیز اظهار داشت: «از فشار صحبت می‌کنید، اما من در برزیل بازی کرده‌ام و فشار آنجا بسیار زیاد است. تعداد بازدید ویدئوهایم اهمیتی ندارد. زندگی‌ام را می‌کنم و آنچه در زمین اتفاق می‌افتد، نتیجه کار من است. می‌خواهم روی فوتبال تمرکز کنم و یک دوران حرفه‌ای خیلی خوب داشته باشم.»

اندریک درباره اهدافش با لیون گفت: «هدف شخصی‌ام کمک به لیون است. می‌خواهم بازی کنم و برنده شوم. دوست دارم با المپیک لیون قهرمانی کسب کنم و تیم را به بالای جدول برسانم. بازیکنی هستم که همیشه می‌خواهد برنده باشد. درباره تیم ملی هم باید بگویم همه دوست دارند بازی کنند؛ خدا را شکر قبلاً پیراهن تیم ملی را پوشیده‌ام و تمام تلاشم را می‌کنم دوباره به تیم ملی برگردم.»

او در پایان با پایین آوردن سطح انتظارات تأکید کرد: «من نیامده‌ام که تیم را متحول کنم؛ فقط می‌خواهم سهم خودم را ادا کنم. قصد ندارم بازیکن کلیدی تیم باشم و کاملاً در اختیار سرمربی هستم.»

انتهای پیام/