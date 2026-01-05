ستاره محروم به جمع آبیها برمیگردد؟
باشگاه چلسی با انتشار پست تولد ۲۵ سالگی میخایلو مودریک در شبکههای اجتماعی، گمانهزنیها درباره بازگشت احتمالی این وینگر اوکراینی به ترکیب تیم را تقویت کرد.
به گزارش ایلنا، صبح دوشنبه، حساب رسمی چلسی با انتشار یک طرح گرافیکی تولد میخایلو مودریک را تبریک گفت. این در حالی است که این وینگر از اواخر سال ۲۰۲۴ به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگ و محرومیت موقت از سوی فدراسیون فوتبال انگلیس، در هیچ دیداری برای آبیها به میدان نرفته است.
با این حال، این اقدام عمومی باشگاه نشان میدهد که چلسی همچنان مودریک را بخشی از برنامههای آینده میداند.
گزارشها حاکی از آن است که محرومیت او ممکن است اواسط ژانویه تمام شود و با جدایی انزو مارسکا و آمدن احتمالی لیام روزنیور به عنوان سرمربی جدید، این پست به عنوان نشانهای از شروع تازه برای مودریک تفسیر شده است.
در مقابل، چلسی هشتم دسامبر و در روز تولد ۳۱ سالگی رحیم استرلینگ، هیچ اشارهای به این بازیکن نکرد. این بیتوجهی که به عنوان «نادیده گرفتن بیرحمانه» توصیف شد، تأیید نهایی وضعیت نامطلوب استرلینگ بود؛ بازیکنی که از ابتدای فصل توسط مارسکا از ترکیب اصلی کنار گذاشته شده و با گروه موسوم به «بمب اسکواد» تمرین میکرد. باشگاه به طور فعال به دنبال فروش او در پنجره زمستانی است.
تفاوت آشکار در رفتار با این دو وینگر نشان میدهد که برخلاف استرلینگ که کنار گذاشته شدنش دلایل تاکتیکی و شخصی داشت، غیبت مودریک ناشی از مسائل قانونی بوده و چلسی همچنان او را دارایی ارزشمندی میبیند.