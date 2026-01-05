به گزارش ایلنا، تیاگو سیلوا، مدافع افسانه‌ای برزیلی و سابق چلسی و پاری‌سن‌ژرمن، با قراردادی کوتاه‌مدت تا پایان فصل ۲۰۲۵-۲۶ به پورتو بازگشت و بار دیگر به فوتبال اروپا قدم گذاشت.

این مدافع ۴۱ ساله که تابستان گذشته به طور احساسی به فلومیننزه بازگشته بود، پس از فسخ توافقی قرارداد با این باشگاه برزیلی، یکشنبه به شهر پورتو رسید و انتقال خود را نهایی کرد. پورتو، صدرنشین فعلی لیگ پرتغال، این خبر را از طریق کانال‌های رسمی خود اعلام کرد.

سیلوا در فرودگاه فرانسیسکو سا کارنیرو با جت خصوصی فرود آمد و با استقبال مسئولان باشگاه و خبرنگاران روبه‌رو شد. در ویدیویی که باشگاه منتشر کرد، او با لبخند و شال پورتو در دست خطاب به هواداران گفت: «سلام پورتیستاها، پس از نزدیک به ۲۲ سال به پورتو بازگشته‌ام. خیلی خوشحالم و امیدوارم به زودی شما را ببینم.»

باشگاه همچنین پیراهن‌های شخصی‌سازی‌شده‌ای به همسرش بل و دو پسرش یاگو و ایساگو (که در آکادمی چلسی هستند) هدیه داد؛ تصمیمی که نشان‌دهنده جنبه خانوادگی این انتقال و نزدیک‌تر شدن سیلوا به فرزندانش در لندن است.

فرانچسکو فاریولی، سرمربی ایتالیایی پورتو که تابستان گذشته سکان هدایت تیم را بر عهده گرفت، به دنبال مدافعی باتجربه برای تقویت خط دفاع بود‌. فاریولی که سیستم مالکانه‌ای را پیاده می‌کند، از توانایی سیلوا در سازماندهی خط دفاع بالا و توزیع آرام توپ تمجید کرده است.

سیلوا در سال ۲۰۲۵ برای فلومیننزه ۴۶ بازی انجام داد و کادر پزشکی پورتو از وضعیت جسمانی او که با بازیکنان ۱۰ سال جوان‌تر رقابت می‌کند، ابراز رضایت کرده‌اند. این انتقال یکی از شگفت‌انگیزترین بازگشت‌های دیرهنگام به فوتبال اروپا در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

انتهای پیام/