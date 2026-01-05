لواندوفسکی: از پایان فوتبال نمیترسم/ برای آن آماده میشوم
مهاجم باتجربه لهستانی تأکید کرد که هنوز به بازنشستگی فکر نمیکند، اما از هماکنون برای زندگی پس از فوتبال برنامهریزی دارد.
به گزارش ایلنا، روبرت لواندوفسکی، مهاجم ۳۷ ساله بارسلونا، در گفتوگویی مفصل با پادکست «High Performance» که بخشهایی از آن را در شبکههای اجتماعی خود منتشر کرده، درباره آینده حرفهایاش، آمادگی ذهنی و تجربه حضور در فوتبال اسپانیا صحبت کرده است.
لواندوفسکی با وجود نزدیک شدن به سالهای پایانی دوران بازی، تأکید کرد که فعلاً تصمیمی برای خداحافظی از فوتبال ندارد. این مهاجم لهستانی که قراردادش تا ماه ژوئن اعتبار دارد و بندی برای تمدید یکساله نیز در آن گنجانده شده، گفت هنوز زمانی برای تعیین تاریخ بازنشستگی در نظر نگرفته است. با این حال، او تصریح کرد از پایان فوتبال هراسی ندارد، چرا که از مدتها قبل خود را برای آن مرحله از زندگی آماده میکند.
وی در این گفتوگو با اشاره به اهمیت آمادگی ذهنی در مسیر حرفهای یک فوتبالیست عنوان کرد بخش قابلتوجهی از موفقیتهایش مرهون تمرینات روانی بوده است. لواندوفسکی معتقد است حدود ۷۰ درصد از دستاوردهای او در طول دوران فوتبالش به جنبههای ذهنی و روانشناختی بازمیگردد؛ موضوعی که بهویژه در سالهای اخیر توجه بیشتری به آن داشته است. او گفت: «از پایان دوران بازی نمیترسم، چون دارم برایش آماده میشوم و به کارهایی فکر میکنم که بعد از فوتبال میتوانم انجام بدهم.»
این مهاجم باسابقه همچنین به زندگی شخصی خود نیز اشاره کرد و از تأثیر اتفاقاتی مانند درگذشت پدرش پیش از رسیدن به موفقیتهای بزرگ سخن گفت. لواندوفسکی تأکید کرد آرامش ذهنی امروز او تا حد زیادی به این موضوع برمیگردد که فوتبال دیگر تمام زندگیاش نیست. او توضیح داد: «فوتبال بخش مهمی از زندگی من است، اما همه آن نیست. وقتی جوانتر بودم فقط به فوتبال فکر میکردم، اما حالا میدانم به پایان دوران بازی نزدیک شدهام؛ شاید یک، دو یا سه سال دیگر، حتی شاید چهار سال. با این حال، هیچ فشاری روی خودم احساس نمیکنم.»
او در ادامه افزود که بدنش تعیینکننده زمان خداحافظی خواهد بود و گفت: «روزی که به بدنم گوش بدهم و احساس کنم شرایط تغییر کرده، آماده پایان دادن به فوتبال خواهم بود.»
ذهنیت در بارسلونا
لواندوفسکی در بخش دیگری از این گفتوگو به تفاوتهای ذهنی فوتبال آلمان و اسپانیا اشاره کرد و گفت پس از انتقال به بارسلونا مجبور به تطبیق با شرایط جدید شده است. او فاش کرد که هنگام پیوستن به بارسا، از او خواسته شده بود نقش سختگیرانهتری نسبت به بازیکنان جوان داشته باشد، اما خیلی زود متوجه شد این رویکرد چندان مورد استقبال آنها قرار نمیگیرد.
او توضیح داد: «در بایرن مونیخ ذهنیت متفاوتی حاکم بود؛ بازیکنان باتجربهتر و سختتری داشتیم. وقتی به بارسلونا آمدم، دیدم تعداد زیادی بازیکن جوان حضور دارند که باید از خودشان سختگیری بیشتری نشان دهند. باشگاه هم به من گفت به بازیکنی مثل من نیاز دارد تا به آنها یاد بدهد در اوج ماندن فقط مربوط به یکی دو هفته نیست و تمرین روزانه و کار در بدنسازی اهمیت زیادی دارد. اما بعد از آشنایی بیشتر، من هم از آنها یاد گرفتم. فهمیدم این نوع رفتار را دوست ندارند، در عین حال دیدم درک بالایی از فوتبال دارند.»
مهاجم لهستانی در ادامه با اشاره به تفاوت نسلی در رختکن بارسلونا افزود که این موضوع به رشد شخصی خودش نیز کمک کرده است. او با فروتنی گفت: «من در دنیای دیگری هستم، متعلق به نسل دیگری. حتی از پدر برخی از بازیکنان جوان هم بزرگترم. برای مثال از پدر لامین یامال سن بیشتری دارم. به خودم گفتم باید از آنها هم یاد بگیرم.»