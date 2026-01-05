مهمترین خبر حدادی از یک تمدیدی پرسپولیس

به گزارش ایلنا، یکی از مهم‌ترین خبرهای نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس نه در مورد جذب بازیکن جدید، بلکه از حفظ یک مهره کلیدی حکایت دارد. پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، از توافق کامل با علی علیپور برای تمدید قرارداد خبر داد تا خیال هواداران تا حدی از ماندن مهاجم شماره ۹ سرخ‌ها راحت شود.

حدادی با تأکید بر جایگاه ویژه علیپور در پرسپولیس گفت: اعتقاد داریم علی علیپور یکی از بهترین مهاجمان ماست. با او برای تمدید قرارداد فصل آینده به توافق رسیدیم و خوشحالیم که در کنار او، یک مهاجم خوب دیگر مثل ایگور سرگیف هم به تیم اضافه شده است.

اما بخش جالب صحبت‌های مدیرعامل پرسپولیس جایی بود که از گفته‌های علیپور پرده برداشت: علیپور حتی به من گفت حاضرم سفید امضا کنم و عدد را خودتان بنویسید، چون فقط می‌خواهم در پرسپولیس بمانم و کمک کنم.

علیپور که حالا وارد هشتمین فصل حضورش در آن شده تا پایان فصل با سرخ‌ها قرارداد دارد و در صورت تمدید می‌تواند به آمار یک دهه بازی برای پرسپولیس برسد. علیپور پس از چهار سال دوری، فصل گذشته با قراردادی دو ساله به پرسپولیس بازگشت و دوباره پیراهنی را پوشید که با آن شناخته می‌شود.

علیپور فقط یک مهاجم معمولی نیست و آمار و ارقامی جذاب دارد. او با پنج گل زده در دربی تهران، یکی از بهترین گلزنان تاریخ شهرآورد محسوب می‌شود و عنوان بهترین گلزن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر را نیز در اختیار دارد.

کارنامه گلزنی علیپور در تاریخ باشگاه پرسپولیس هم چشمگیر است. او پس از فرشاد پیوس و علی پروین، سومین گلزن برتر تاریخ این باشگاه به شمار می‌رود و در فصل ۹۷-۹۶ با ۱۹ گل، عنوان آقای گل لیگ برتر را نیز به دست آورده است.

تمدید قرارداد علیپور در کنار جذب ایگور سرگیف، می‌تواند خط حمله سرخ‌ها را برای فصل بعد هم بیمه کند.

حالا باید دید در عمل پروژه جذاب تمدید قرارداد با علی علیپور چه زمانی نهایی خواهد شد. این مهاجم مازندرانی در صورت تداوم حضور در پرسپولیس می‌تواند رکورد افسانه فرشاد پیوس را نیز در سالهای پایانی فوتبالش بشکند.

