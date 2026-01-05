پرسپولیس ستاره سابق تاتنهام را تهدید کرد!
پیمان حدادی صحبتهای مهمی را در مورد پرونده جدایی سرژ اوریه مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، در جریان برنامه زنده رونمایی از ایگور سرگیف، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره یکی از پرحاشیهترین پروندههای این روزهای باشگاه، یعنی وضعیت سرژ اوریه، صحبتهایی صریح و قابل توجه را مطرح کرد. صحبتهایی که نشان میدهد پرونده مدافع سرشناس ساحل عاجی هنوز بهطور کامل بسته نشده و حتی میتواند وارد فاز حقوقی شود.
سرژ اوریه به دلیل ضعف فنی و مشکلات بدنی و پزشکی در لیست مازاد قرار گرفت ولی هنوز باشگاه با او توافق نرسیده است. حالا مدیرعامل پرسپولیس برای اولین بار به شکلی شفاف به بخشی از این ماجرا اشاره کرده و تأکید دارد که باشگاه در این پرونده، دست بسته نیست.
پیمان حدادی در این باره گفت: «اوریه هنوز برای مذاکره به ایران نیامده و ما یکسری نکات داریم که اگر تعاملی صورت نگیرد شاید تصمیم بگیریم از راههای دیگری ورود کنیم. کتمان بیماری نکته مهمی است و به صراحت در قرارداد او ذکر شده بود که او نباید بیماری خاصی را کتمان کند.»
این صحبتها نشان میدهد باشگاه پرسپولیس احتمال ورود به مسیرهای حقوقی را منتفی نمیداند. مسیری که در صورت عدم همکاری این بازیکن، میتواند تبعات جدی برای مدافع سابق گالاتاسرای، تاتنهام و پاریسنژرمن داشته باشد. تأکید حدادی بر کتمان بیماری بهعنوان بند صریح قرارداد، میتواند برگ برنده حقوقی سرخپوشان در صورت ادامه اختلاف باشد.
به نظر میرسد پرونده سرژ اوریه هنوز کاملاً بسته نشده و اگر این بازیکن نسبت به فسخ و تعهدات قراردادی خود همکاری لازم را نداشته باشد، باشگاه تصمیم دارد از مسیرهای دیگر و قانونی موضوع را پیگیری کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شنیدهها حاکی از آن است قرارداد سرژ اوریه با پرسپولیس رقمی در حدود ۵۹۰ هزار دلار بوده است. مبلغی قابل توجه که پرداخت کامل آن، بدون حضور و ایفای نقش مؤثر بازیکن، تعهد مالی بزرگی برای باشگاه محسوب میشود.
گفته میشود اوریه خواهان دریافت تمام مبلغ قرارداد خود بوده و این موضوعی است که طبیعتاً با مقاومت مدیران پرسپولیس همراه شده است.
از نگاه باشگاه پرسپولیس، بند مربوط به عدم کتمان بیماری در قرارداد این بازیکن اهمیت ویژهای دارد و میتواند مبنای تصمیمات بعدی باشد. اوریه چند ماه از فصل را به دلیل ابتلا به بیماری هپاتیت از دست داد.
تأکید مدیرعامل سرخپوشان بر این بند، نشان میدهد باشگاه در صورت عدم توافق نهایی برای فسخ، گزینههای حقوقی را روی میز نگه داشته و قصد ندارد بدون دفاع از منافع خود، زیر بار یک تعهد مالی سنگین برود.
باید دید اوریه با این وصف حاضر به بازگشت به ایران و مذاکره و توافق با پرسپولیس خواهد شد یا یک پرونده حقوقی مهم باز خواهد شد.