فوری: دومین خرید زمستانی پرسپولیس منتفی شد!

کد خبر : 1737885
با اعلام پیمان حدادی توافق پرسپولیس با گزینه دفاع راست‌شان بر هم خورده است.

به گزارش ایلنا، در حالی که تا هفته گذشته به نظر می‌رسید که باشگاه پرسپولیس خوجی اکبر را به خدمت خواهد گرفت و تکلیف پست دفاع راست را مشخص خواهد کرد اما در روزهای گذشته شایعات زیادی پیرامون لغو این توافق به گوش رسید و حالا پیمان حدادی رسما اعلام کرده که باشگاه پاختاکور پس از اتفاقات روزهای گذشته و اقدامات برخی از افراد، نتوانسته این بازیکن را استخدام کند.

جالب اینکه حدادی اعلام کرده باشگاه پرسپولیس روی عددی مناسب برای رضایتنامه این بازیکن با او به توافق رسیده و حتی قرارداد 2.5 ساله نیز برای امضا آماده بود اما حالا همه چیز در آستانه منتفی شدن قرار دارد و صحبتهای امروز مدیرعامل پرسپولیس با رئیس هیئت مدیره پاختاکور نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

مدیرعامل پرسپولیس در این خصوص اعلام کرد: باشگاه پاختاکور اعلام کرد 800 هزار دلار مبلغ رضایتنامه ایشان است و ما پاسخ دادیم 400 هزار دلار میتوانیم بدهیم. آقای خلیلی با معاون ورزشی این باشگاه صحبت کرد و روی عدد 650 هزار دلار به توافق رسیدیم. از باشگاه خواستیم با خود بازیکن صحبت کنیم و با خود بازیکن به توافق نهایی رسیدیم برای قرارداد 1.5 ساله و همچنین یک سال هم اضافه بر این قرارداد.

وی افزود: در این بین افرادی که صرفا خودشان را ایرانی معرفی میکنند، تصاویری را از روزهای اخیر برای این بازیکن و مادر ایشان و حتی باشگاه پاختاکور ارسال کردند و گفتند پولتان را از باشگاه پرسپولیس یکجا بگیرید. باعث شد یک جلسه امروز با رئیس هیئت مدیره پاختاکور برگزار کنیم و آنها دچار تردید شدند. 

حدادی در خصوص پاسخ باشگاه پاختاکور اعلام کرد: گفتند ما چند بازیکن خود را از دست دادیم و در لیگ الیت و لیگ ازبکستان بازی میکنیم و علیجانوف هم جزو بازیکنان موثر ماست و نمیخواهیم ایشان را از دست بدهیم.

مدیرعامل قرمزها در خصوص معرفی افرادی که باعث لغو این قرارداد شدند گفت: ما از طریق مراجع قضایی کارهایمان را آغاز کردیم و پیگیری خواهیم کرد. هر بازیکنی که میخواهد به پرسپولیس بیاید باید افتخار کند و اگر بازیکنی نشد، آلترناتیو داریم و از همین الان گزینه‌های دیگر را آغاز کردیم.

