فوری: دومین خرید زمستانی پرسپولیس منتفی شد!

به گزارش ایلنا، در حالی که تا هفته گذشته به نظر می‌رسید که باشگاه پرسپولیس خوجی اکبر را به خدمت خواهد گرفت و تکلیف پست دفاع راست را مشخص خواهد کرد اما در روزهای گذشته شایعات زیادی پیرامون لغو این توافق به گوش رسید و حالا پیمان حدادی رسما اعلام کرده که باشگاه پاختاکور پس از اتفاقات روزهای گذشته و اقدامات برخی از افراد، نتوانسته این بازیکن را استخدام کند.

جالب اینکه حدادی اعلام کرده باشگاه پرسپولیس روی عددی مناسب برای رضایتنامه این بازیکن با او به توافق رسیده و حتی قرارداد 2.5 ساله نیز برای امضا آماده بود اما حالا همه چیز در آستانه منتفی شدن قرار دارد و صحبتهای امروز مدیرعامل پرسپولیس با رئیس هیئت مدیره پاختاکور نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

مدیرعامل پرسپولیس در این خصوص اعلام کرد: باشگاه پاختاکور اعلام کرد 800 هزار دلار مبلغ رضایتنامه ایشان است و ما پاسخ دادیم 400 هزار دلار میتوانیم بدهیم. آقای خلیلی با معاون ورزشی این باشگاه صحبت کرد و روی عدد 650 هزار دلار به توافق رسیدیم. از باشگاه خواستیم با خود بازیکن صحبت کنیم و با خود بازیکن به توافق نهایی رسیدیم برای قرارداد 1.5 ساله و همچنین یک سال هم اضافه بر این قرارداد.

وی افزود: در این بین افرادی که صرفا خودشان را ایرانی معرفی میکنند، تصاویری را از روزهای اخیر برای این بازیکن و مادر ایشان و حتی باشگاه پاختاکور ارسال کردند و گفتند پولتان را از باشگاه پرسپولیس یکجا بگیرید. باعث شد یک جلسه امروز با رئیس هیئت مدیره پاختاکور برگزار کنیم و آنها دچار تردید شدند.

حدادی در خصوص پاسخ باشگاه پاختاکور اعلام کرد: گفتند ما چند بازیکن خود را از دست دادیم و در لیگ الیت و لیگ ازبکستان بازی میکنیم و علیجانوف هم جزو بازیکنان موثر ماست و نمیخواهیم ایشان را از دست بدهیم.

مدیرعامل قرمزها در خصوص معرفی افرادی که باعث لغو این قرارداد شدند گفت: ما از طریق مراجع قضایی کارهایمان را آغاز کردیم و پیگیری خواهیم کرد. هر بازیکنی که میخواهد به پرسپولیس بیاید باید افتخار کند و اگر بازیکنی نشد، آلترناتیو داریم و از همین الان گزینه‌های دیگر را آغاز کردیم.

