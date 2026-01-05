رسمی شد: سرگیف با پیراهن پرسپولیس

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس دقایقی پیش به‌صورت رسمی از نخستین خرید زمستانی خود رونمایی کرد و ایگور سرگیف، مهاجم ملی‌پوش ازبکستان، با امضای قرارداد به جمع سرخ‌پوشان اضافه شد.

نکته جالب این انتقال، امضای قرارداد سرگیف در یک پخش زنده یوتوبی بود؛ جایی که هواداران پرسپولیس همانند نقل و انتقالات تابستانی به‌صورت مستقیم شاهد نهایی شدن توافق و پیوستن مهاجم جدید تیم‌شان بودند.

سرگیف که در روزهای گذشته وارد تهران شده بود، پس از پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز تست‌های پزشکی ایفمارک و انجام مراحل اداری، قرارداد خود را با پرسپولیس امضا کرد تا رسماً شاگرد اوسمار ویرا شود.

این مهاجم ۳۲ ساله با توجه به شرایط بدنی مناسب و حضور مستمر در مسابقات، قرار است بدون وقفه در اختیار کادر فنی قرار بگیرد و در روزهای آینده در اردوی قطر تیم را همراهی می‌کند.

پرسپولیس که با هدف تقویت خط حمله وارد بازار زمستانی شده، امیدوار است سرگیف با تجربه بین‌المللی و توانایی گلزنی‌اش، معادلات خط آتش این تیم را تغییر دهد. او حالا نخستین قطعه پازل نقل‌وانتقالات زمستانی سرخ‌پوشان است و هواداران منتظرند تا در روزهای آینده، خریدهای بعدی نیز به تیم اوسمار اضافه شوند.

این مهاجم در ترانسفرمارکت ارزش ۱.۲ میلیون یورویی دارد و خرید گران قیمتی برای سرخپوشان محسوب می‌شود. سرخ‌ها بعد از جدایی سردار دورسون تنها علی علیپور را در خط حمله خود داشتند حالا قرمزها در مسیر قهرماتی در این پست تقویت شده‌اند.

سرگیف که چندی پیش با قهرمانی ازبکستان در کافا اولین جام ملی خود را به دست آورده بود یکی از مسافران احتمالی ازبکستان در جام جهانی نیز محسوب می‌شود و در ماه‌های منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌خواهد بهترین فرم خود را به نمایش بگذارد.

این مهاجم ۳۲ ساله سابقه پنج قهرمانی در ازبکستان و دو قهرمانی در قزاقستان و دو بار کسب عنوان آقای گلی را دارد و امیدوار است همانند اوستون اورونوف در لیگ ایران نیز به قهرمانی برسد.

انتهای پیام/