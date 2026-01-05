خبرگزاری کار ایران
تذکر تند ژابی به وینیسیوس: نایست و پرس کن!

تذکر تند ژابی به وینیسیوس: نایست و پرس کن!
سرمربی رئال مادرید در جریان دیدار مقابل رئال بتیس، به‌شدت از عملکرد وینیسیوس جونیور ناراضی بود و به دلیل کم‌تحرکی این بازیکن در فاز پرس، واکنش تندی نشان داد.

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو در دقیقه ۶۷ دیدار رئال مادرید مقابل رئال بتیس و در حالیکه تیمش با نتیجه ۳ بر یک پیش بود، به‌شکل علنی از رفتار وینیسیوس جونیور در زمین ابراز نارضایتی کرد.

سرمربی رئال معتقد بود این بازیکن در پرس روی خط دفاعی و آغاز بازیسازی بتیس، شدت و تمرکز لازم را ندارد.

در همین لحظات، دوربین‌های شبکه «DAZN» تصاویری را ثبت کردند که نشان می‌داد آلونسو با عصبانیت از کنار زمین خطاب به وینیسیوس فریاد می‌زند و از او می‌خواهد با انرژی بیشتری حریف را تحت فشار قرار دهد. او با اشاره‌های مداوم دست و فریادهای پیاپی، بر لزوم ادامه پرس و تحرک بیشتر تأکید داشت.

سرمربی رئال مادرید در ادامه نیز چند بار دیگر از وینیسیوس خواست که «متوقف نشود» و فشار روی حریف را حفظ کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نارضایتی آلونسو از نگرش این بازیکن در بخشی از مسابقه بود.

حدود ۱۰ دقیقه بعد، ژابی آلونسو تصمیم گرفت تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند و وینیسیوس جونیور و رودریگو را از زمین خارج کرد تا آردا گولر و ماستانتونو وارد میدان شوند. 

با این حال، هنگام تعویض، وینیسیوس و سرمربی رئال مادرید بدون هیچ‌گونه تنش یا درگیری ظاهری با یکدیگر خوش‌وبش کردند تا مشخص شود این واکنش‌ها صرفاً در چارچوب مسائل فنی و در جریان مسابقه بوده است.

