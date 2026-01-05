خبرگزاری کار ایران
پست خداحافظی مهاجم ازبک پرسپولیس برای پاختاکوری‌ها (عکس)

ایگور سرگیف، خرید جدید پرسپولیس از هواداران پاختاکور خداحافظی کرد.

به گزارش ایلنا، ایگور سرگیف مهاجم ازبکستانی که به‌تازگی از پاختاکور جدا شده، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، از هواداران این باشگاه خداحافظی کرد و احساساتش را نسبت به تیمی که سال‌ها در آن رشد کرده، به اشتراک گذاشت.

سرگیف در متن این پیام نوشت: «از دوران کودکی برای این باشگاه بازی کردم. این باشگاه خانه من بود، هست و همیشه خواهد بود. از تیم و هواداران تشکر می‌کنم؛ این فقط فوتبال نبود، چیزی فراتر از فوتبال بود.»

این پیام احساسی خیلی زود با واکنش هواداران پاختاکور همراه شد و بسیاری از آنها با قدردانی از سال‌ها تلاش این مهاجم، برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت کردند.

 سرگیف با این پست، رسماً به سال‌ها حضورش در پاختاکور پایان داد و صفحه تازه‌ای را در دوران فوتبال خود ورق زد. باشگاه پرسپولیس قرار است ساعتی دیگر به طور رسمی از پیوستن او به این باشگاه خبر بدهد.

 

