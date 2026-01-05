خبرگزاری کار ایران
پس از ۱۴ ماه

منچستریونایتد روبن آموریم را برکنار کرد

منچستریونایتد روبن آموریم را برکنار کرد
باشگاه منچستریونایتد به‌طور رسمی به همکاری خود با روبن آموریم پایان داد. این تصمیم پس از ۱۴ ماه حضور مربی پرتغالی روی نیمکت شیاطین سرخ و در پی اختلافات داخلی در ساختار مدیریتی باشگاه اتخاذ شد.

به گزارش ایلنا، روبن آموریم پس از ۱۴ ماه هدایت منچستریونایتد از سمت خود برکنار شد. آخرین دیدار او روی نیمکت شیاطین سرخ، تساوی یک بر یک مقابل لیدز یونایتد در روز یکشنبه بود؛ نتیجه‌ای که باعث شد یونایتد پس از ۲۰ هفته با قرار گرفتن در رده ششم جدول لیگ برتر انگلیس، فاصله‌ای قابل توجه با مدعیان بالای جدول داشته باشد.

بر اساس اعلام باشگاه، دارن فلچر، هافبک سابق منچستریونایتد و مربی فعلی تیم زیر ۱۸ ساله‌های این باشگاه، به‌صورت موقت هدایت تیم نخست را برعهده خواهد گرفت. 

نخستین بازی او در این نقش، دیدار خارج از خانه مقابل برنلی در شب چهارشنبه خواهد بود. همچنین گفته می‌شود تصمیم‌گیری درباره انتخاب سرمربی دائمی احتمالاً به تابستان آینده موکول می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم مدیریتی باشگاه، شامل عمر برادا، مدیر اجرایی، و جیسون ویلکاکس، مدیر ورزشی، پس از بروز تنش و فروپاشی روابط در پشت‌صحنه، به این جمع‌بندی رسیدند که ادامه همکاری با آموریم به سود باشگاه نخواهد بود.

طبق مفاد قراردادی که آموریم در نوامبر ۲۰۲۴ برای جدایی از اسپورتینگ لیسبون و پیوستن به منچستریونایتد امضا کرده بود، بندی برای فسخ با مبلغ کمتر وجود ندارد. 

به همین دلیل، یونایتد موظف است کل دستمزد باقی‌مانده این قرارداد را پرداخت کند؛ قراردادی که تا سال ۲۰۲۷ اعتبار داشت و شامل گزینه تمدید برای یک فصل دیگر نیز می‌شد.

پس از انتشار گزارش اولیه نشریه «اتلتیک»، باشگاه منچستریونایتد با صدور بیانیه‌ای رسمی جدایی این سرمربی پرتغالی را تأیید کرد. در این بیانیه آمده است که این تصمیم «با اکراه» و به این دلیل اتخاذ شده که «اکنون زمان مناسبی برای ایجاد تغییر است تا تیم بهترین شانس ممکن برای دستیابی به بالاترین جایگاه ممکن در لیگ برتر را داشته باشد».

در پایان این بیانیه، باشگاه منچستریونایتد ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات روبن آموریم، برای او در ادامه دوران حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت کرده است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
