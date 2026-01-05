فوری: ستاره تراکتور دچار پارگی رباط صلیبی شد
وضعیت مصدومیت ایگور پوستونسکی که در جریان دیدار مقابل ملوان دچار آسیبدیدگی شده بود، پس از انجام معاینات تخصصی و تصویربرداری پزشکی، مشخص شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس نتایج MRI انجامشده از زانوی ایگور پوستونسکی در کشور کرواسی، مصدومیت این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی مورد تأیید قرار گرفت.
در خصوص نوع درمان و اینکه آیا روند درمانی این بازیکن نیازمند عمل جراحی خواهد بود یا نه، تصمیم نهایی پس از بررسیهای تکمیلی و اعلام نظر پزشک متخصص اتخاذ خواهد شد.
باشگاه تراکتور آخرین وضعیت درمانی و روند بازگشت این بازیکن به میادین را متعاقباً از طریق رسانه رسمی باشگاه اطلاعرسانی خواهد کرد.