خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوری: ستاره پرسپولیس در کمیته انضباطی باشگاه!

فوری: ستاره پرسپولیس در کمیته انضباطی باشگاه!
کد خبر : 1737770
لینک کوتاه کپی شد.

یاسین سلمانی به کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس فراخوانده شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در خبری کوتاه اعلام کرد که یاسین سلمانی، هافبک سرخپوشان برای ادای پاره‌ای توضیحات در نشست کمیته انضباطی باشگاه حضور پیدا خواهد کرد.

این موضوع احتمالا به خاطر گلایه او از نیمکت‌نشینی است و باشگاه پرسپولیس قصد دارد به سرعت مانع از بروز حواشی بیشتر در این خصوص شود. سلمانی گفته بود که اگرچه از وضعیتش در پرسپولیس ناراحت است اما ترجیح میدهد همچنان در این تیم به کار خود ادامه دهد.

یاسین در نیم فصل اول چهار بازی برای پرسپولیس انجام داد و با عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع، کار را به پایان رساند. او در این نیم فصل همچنان از لیست بزرگسالان پرسپولیس دور است و در فهرست زیر 25 ساله قرار دارد و همین موضوع سبب شده تا حضورش عملا مشکلی برای این تیم پیش نیاورد.

گفته می‌شد مس رفسنجان به دنبال جذب این بازیکن است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی