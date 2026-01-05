فوری: ستاره پرسپولیس در کمیته انضباطی باشگاه!

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در خبری کوتاه اعلام کرد که یاسین سلمانی، هافبک سرخپوشان برای ادای پاره‌ای توضیحات در نشست کمیته انضباطی باشگاه حضور پیدا خواهد کرد.

این موضوع احتمالا به خاطر گلایه او از نیمکت‌نشینی است و باشگاه پرسپولیس قصد دارد به سرعت مانع از بروز حواشی بیشتر در این خصوص شود. سلمانی گفته بود که اگرچه از وضعیتش در پرسپولیس ناراحت است اما ترجیح میدهد همچنان در این تیم به کار خود ادامه دهد.

یاسین در نیم فصل اول چهار بازی برای پرسپولیس انجام داد و با عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع، کار را به پایان رساند. او در این نیم فصل همچنان از لیست بزرگسالان پرسپولیس دور است و در فهرست زیر 25 ساله قرار دارد و همین موضوع سبب شده تا حضورش عملا مشکلی برای این تیم پیش نیاورد.

گفته می‌شد مس رفسنجان به دنبال جذب این بازیکن است.

